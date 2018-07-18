Подростки меняют интимные отношения на флирт

Подростки стали реже заниматься сексом, предпочитая проводить время со своими семьями и развивать романтические отношения в интернете. Кроме того, подрастающее поколение существенно реже употребляет алкоголь. Следствием таких целомудренных трендов стало снижение уровня подростковой беременности — к такому выводу пришли исследователи из Бирмингема.

Британская консультативная служба по вопросам беременности (BPAS) заявила, что полученные в исследовании данные позволяют объяснить резкое падение подростковой беременности в Великобритании , которое отмечается в стране с 2007 года.

В исследовании приняли участие 1000 молодых людей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Две трети опрошенных подростков заявили, что никогда не занимались сексом. А 24% сказали, что никогда не употребляли алкоголь.

Нацеленные на успех

В докладе BPAS говорится, что исследуемое поколение подростков «более разумно, сосредоточено на своём образовании и будущей карьере и хочет избежать ранней беременности».

Более 80% опрошенных заявили, что их главный приоритет — успешная сдача экзаменов и продвижение по карьерной лестнице в дальнейшем. Часть ребят сказали, что для них крайне важно проводить время с друзьями. При этом молодёжь считает, что время, проведённое с семьей, важнее, чем время, отданное друзьям.

Глава отдела политических исследований BPAS Кэтрин О’Брайен заявила: «Новое поколение, сосредоточенное на своём образовании, осознает ещё и экономические проблемы в целом. Но при этом его представители преисполнены решимости добиться успеха независимо ни от чего. Многие из этих ребят наслаждаются временем, проведённым со своими семьями и друзьями».

Global Look Press/ dpa /Roland Weihrauch

«Они придают большое значение ответственности и зрелости, особенно когда речь идёт об употреблении алкоголя и сексе», — приводит BBC слова Кэтрин О’Брайен.

Поколение «ежедневников»

Ежедневники, заполняемые подростками, позволили сделать вывод, что они каждый день проводят в среднем почти 5 часов в интернете по причинам, не связанным с работой или учёбой. Менее четверти опрошенных общались со своими друзьями в реальной жизни так же часто, как общались с ними в интернете. Другие 70% говорили с ними онлайн 4 раза в неделю или даже больше. Исследователи выдвинули версию, что молодые люди, регулярно общающиеся «в реале» со своими друзьями или партнерами, более склонны к сексуальной активности.

News.ru/Сергей Булкин

«Быть мамой-подростком — так одиноко»

Показатели подростковой беременности снижались в течение 20 лет во всех странах, входящих в состав Великобритании. Этому посодействовала правительственная стратегия, позволившая улучшить доступ к противозачаточным средствам и повысить уровень полового воспитания в школах и клиниках. «Акция» длилась 10 лет, и с 2007 года показатели продолжают снижаться, достигнув уже разницы в 50%.

Учёные приводят конкретные цифры: если в 1969 году в Великобритании частота зачатия среди женщин в возрасте 15-17 лет составила 47 на 1000 случаев, то в 2016 году снизилась в 2,5 раза, дав цифру всего в 18,9 на 1000.

Большинство опрошенных сказали, что они всегда или почти всегда использовали контрацепцию во время секса, хотя 14% сказали, что они прибегали к контрацептивам «редко» или «никогда».

Перемены планетарного масштаба

World Health Organization в феврале этого года представила данные о ранних беременностях и родах во всем мире. Согласно данным организации, каждый год на планете девушки-подростки рожают примерно 17 млн младенцев. В основном это явление характерно для стран с низким и средним уровнем доходов населения.

АГН «Москва»/Андрей Никеричев

Около 3 млн девушек в возрасте 15-19 лет ежегодно подвергаются небезопасному аборту, а дети матерей-подростков намного чаще рискуют погибнуть, чем дети, родившиеся у более зрелых женщин — в возрастной группе 20-24 лет.

Если верить сборнику «Мировая статистика здравоохранения, 2014 г.», средний мировой показатель рождаемости среди 15-19-летних составляет 49 на 1000 девушек. При этом показатели по странам колеблются в довольно широком диапазоне — от 1 до 299 рождений на 1000 девушек, где самые высокие показатели наблюдаются в странах Африки к югу от Сахары.

Детский психолог Максим Прохоров ранее специально для News.ru комментировал тему ранних браков и, косвенно, ранних родов. Эксперт, в частности, отметил, что в развитых странах, в том числе и в России , человек готов к браку примерно в 30 лет. Подростковый возраст заканчивается в 23 года, а юность — в 35 лет.

«В 14–16 лет люди сегодня — это ещё дети. Они абсолютно инфантильные. Они не готовы не то, что к браку и рождению детей, а просто к самостоятельной жизни», — рассказал Прохоров.