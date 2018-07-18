Россия заявила о готовности участвовать в модернизации энергосистемы КНДР

"В принципе, наши специалисты очень хорошо знают энергетику КНДР, готовы принять участие в ее модернизации и развитии. Но, еще раз подчеркну, есть проблемы, главная из которых — санкции. Вторая, не менее сложная проблема — нехватка средств. Как только будут сняты санкции, а корейские друзья решат проблему с деньгами, Россия готова будет подключиться", — заявил дипломат.

По его словам, некоторое время назад российские специалисты посещали КНДР и осмотрели несколько объектов.

"Поскольку, как мы прикидываем, не менее 70% электроэнергии производится на станциях, построенных при советском техническом содействии, то, конечно, их модернизация, поставка запчастей, расширение мощностей — все это без участия России было бы затруднительно. Легче построить новую электростанцию, чем пытаться что-то сделать со старой без участия поставщиков базового оборудования", — пояснил Мацегора.

СБ ООН ввел санкции против КНДР за проведение ядерных и ракетных испытаний. США также ввели целый ряд односторонних санкций, которые распространяются и на третьих лиц, нарушающих международные запреты на сотрудничество с Северной Кореей.