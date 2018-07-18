Минобороны досрочно получило первый за год полк С‐400 

Министерство обороны России раньше срока получило от концерна ВКО «Алмаз‐Антей» первый полковой комплект зенитной ракетной системы С‐400 «Триумф». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Первый в текущем году полковой комплект С-400 «Триумф» мы передали министерству обороны Российской Федерации досрочно», — заявил гендиректор концерна Ян Новиков.
Церемония передачи состоялась на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Технику вывели на полигон. Специалисты выполнили облеты с сопровождением реальных воздушных целей.
Приемо-сдаточные испытания признаны успешными.
Несколькими днями ранее в Крыму военные провели учения, на которых отработали развертывание ЗРК С-400 «Триумф». На заключительном этапе тренировки планировался электронный запуск ракет по условному воздушному противнику.