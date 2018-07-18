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Минобороны досрочно получило первый за год полк С‐400
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Минобороны досрочно получило первый за год полк С‐400 

360tv.ru 1 час назад
Министерство обороны России раньше срока получило от концерна ВКО «Алмаз‐Антей» первый полковой комплект зенитной ракетной системы С‐400 «Триумф». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Первый в текущем году полковой комплект С-400 «Триумф» мы передали министерству обороны Российской Федерации досрочно», — заявил гендиректор концерна Ян Новиков.
Церемония передачи состоялась на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Технику вывели на полигон. Специалисты выполнили облеты с сопровождением реальных воздушных целей.
Приемо-сдаточные испытания признаны успешными.
Несколькими днями ранее в Крыму военные провели учения, на которых отработали развертывание ЗРК С-400 «Триумф». На заключительном этапе тренировки планировался электронный запуск ракет по условному воздушному противнику.
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