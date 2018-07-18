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Природа Севера ждет молодых ученых. Лучшие студенты начинают научную карьеру на Ямале
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Природа Севера ждет молодых ученых. Лучшие студенты начинают научную карьеру на Ямале 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Многие научные работы в северных регионах стали возможны только благодаря поддержке департамента науки и инноваций правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и Научного центра по изучению Арктики.
В дальнейшем планируется развивать сотрудничество ученых Тюменского государственного университета и Ямала как в плане совместных экспедиций, так и в организации производственных практик студентов естественно-научных факультетов университета.
«Природа Севера ждет своих молодых ученых, и мы поможем лучшим студентам попробовать свои силы и начать научную карьеру в Арктике», — сказал профессор ТюмГУ Андрей Соромотин.
Магистранты программы «Геоэкология нефтегазодобывающих регионов» разъехались на производственную практику. У многих из них темы научных исследований связаны с северными регионами Западной Сибири. Так, Лея Бродт проходит практику в составе международной комплексной группы студентов и аспирантов из Германии. В этом году совместная немецко-российская экспедиция и ТюмГУ уже второй год работает в Тазовской тундре. Исследования направлены на изучение пирогенной сукцессии растительных сообществ и изменения температурного режима почв на гарях.
Дмитрий Кудлаенко продолжает исследовать факелы по сжиганию попутного газа в районе Ноябрьска. Результаты мониторинговых исследований за снежным покровом в районах факелов, проведенных совместно с коллегами из Института химии, выявили пространственную зависимость распределения загрязнений. Микроклиматические наблюдения различных ландшафтов Севера продолжает Виктория Тухбатова, сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ. Она намерена выявить зависимость формирования микроклиматов в различных ландшафтах тундры, в том числе и трансформированных в процессе обустройства нефтегазовых месторождений.
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