Волонтеры Победы: наставничество играет большую роль в работе с молодежью

"Для координации и подготовки кадров нашей большой команды в движении разработана система обучения по принципу наставничества и реализуется направление «Корпоративный университет» — рассказала проектный менеджер дирекции федеральных программ движения Ксения Юрьева.

По ее словам, центральный штаб проводит обучающие вебинары и семинары для региональных руководителей, те в свою очередь выстраивают работу на местах, формируют команды в муниципалитетах и создают студенческие центры гражданско-патриотического воспитания на базе вузов, колледжей. Кроме этого проводится работа со школьными добровольческими отрядами.

"Мы активно выстраиваем партнерскую сеть, где наставничество также играет важную роль", — добавила Юрьева.