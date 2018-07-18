Волонтеры Победы: наставничество играет большую роль в работе с молодежью 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Члены всероссийского движения «Волонтеры Победы» поделились опытом с участниками круглого стола «Наставничество как эффективный инструмент развития сельских территорий», который прошел в Совете Федерации РФ. Добровольцы рассказали о помощи ветеранам, проекте «Корпоративный университет» и всероссийской акции «Красная гвоздика» фонда «Память поколений».
"Для координации и подготовки кадров нашей большой команды в движении разработана система обучения по принципу наставничества и реализуется направление «Корпоративный университет» — рассказала проектный менеджер дирекции федеральных программ движения Ксения Юрьева.
По ее словам, центральный штаб проводит обучающие вебинары и семинары для региональных руководителей, те в свою очередь выстраивают работу на местах, формируют команды в муниципалитетах и создают студенческие центры гражданско-патриотического воспитания на базе вузов, колледжей. Кроме этого проводится работа со школьными добровольческими отрядами.
"Мы активно выстраиваем партнерскую сеть, где наставничество также играет важную роль", — добавила Юрьева.
Большое внимание в движении «Волонтеры Победы» также уделяется активистам из малых городов и сел. На мероприятии добровольцы презентовали всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы — #ГотовКПобедам». Он будет проходить с 4 по 10 сентября в Тульской области и соберет 350 лучших муниципальных руководителей и активистов из малых городов и сел.