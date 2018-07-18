Граждане получат выходной для прохождения диспансеризации

Работодатели предоставят сотрудникам один раз в три года оплачиваемый выходной день для прохождения медосмотра. Поправки в Трудовой кодекс РФ , регламентирующие прохождение работниками диспансеризации, Государственная Дума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 июля.

Основной причиной смертности (70% от всех случаев) сегодня являются неинфекционные заболевания: онкологические, сердечно-сосудистые и другие, привёл данные Минздрава член Комитета Госдумы по охране здоровья и автор документа Герасименко.

«В случае своевременного выявления возможно раннее начало лечения и увеличение продолжительности жизни до 80 лет», — отметил парламентарий.

Согласно действующей редакции ТК, обязательные медосмотры предусмотрены для отдельных категорий работников. Остальные граждане не имеют такой возможности из-за того, что руководители не идут навстречу работникам и не отпускают их в поликлинику в рабочее время.

Для решения этой проблемы авторы документа предлагают внести в ТК новую статью, которая гарантирует работникам право в установленном порядке пройти диспансеризацию. «В день прохождения диспансеризации за ним сохраняют должность и средний заработок», — подчеркнул Герасименко.

Таким образом, один раз в три года каждый работник сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра, что значительно позволит снизить показатели заболеваемости и смертности россиян.

По действующему законодательству, диспансеризацию граждане проходят бесплатно, по полису ОМС.