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Граждане получат выходной для прохождения диспансеризации
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Граждане получат выходной для прохождения диспансеризации 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Работодатели предоставят сотрудникам один раз в три года оплачиваемый выходной день для прохождения медосмотра. Поправки в Трудовой кодекс РФ, регламентирующие прохождение работниками диспансеризации, Государственная Дума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 июля.
Инициативу, гарантирующую россиянам право на прохождение обязательного медицинского осмотра без потери зарплаты и места работы, в палату внесли первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и его коллега по фракции, депутат Николай Герасименко.
Основной причиной смертности (70% от всех случаев) сегодня являются неинфекционные заболевания: онкологические, сердечно-сосудистые и другие, привёл данные Минздрава член Комитета Госдумы по охране здоровья и автор документа Герасименко.
«В случае своевременного выявления возможно раннее начало лечения и увеличение продолжительности жизни до 80 лет», — отметил парламентарий.
Согласно действующей редакции ТК, обязательные медосмотры предусмотрены для отдельных категорий работников. Остальные граждане не имеют такой возможности из-за того, что руководители не идут навстречу работникам и не отпускают их в поликлинику в рабочее время.
Для решения этой проблемы авторы документа предлагают внести в ТК новую статью, которая гарантирует работникам право в установленном порядке пройти диспансеризацию. «В день прохождения диспансеризации за ним сохраняют должность и средний заработок», — подчеркнул Герасименко.
Таким образом, один раз в три года каждый работник сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медосмотра, что значительно позволит снизить показатели заболеваемости и смертности россиян.
По действующему законодательству, диспансеризацию граждане проходят бесплатно, по полису ОМС.
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