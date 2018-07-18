Школу №51 на ул. Охотской ждет реконструкция

Средняя школа № 51 построена в 1967-м в северной части Новосибирска , в частном секторе — тогда это была тихая, немноголюдная окраина Заельцовского района. В последние годы микрорайон переживает период стремительного развития. Так и назвали новостройки — Стрижи, рядом выросло еще и несколько коттеджных поселков. Население микрорайона значительно увеличилось, а вот школа, увы, больше не стала. По словам исполняющего обязанности министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, плановая наполняемость школы составляет 575 человек, но сегодня здесь учится 1 169 детей. И это, судя по всему, не предел: желающих записаться в первый класс очень много. Уже сейчас здесь, как в советские времена, занятия идут в две смены. Если ничего не изменится, не исключено, что в недалеком будущем придется вводить третью. Износ школьного здания на сегодняшний день составляет 60 процентов.

Проект готов, экспертизы пройдены

Около полугода назад в микрорайоне Стрижи с рабочим визитом побывал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников . Он ознакомился с проблемами, которые беспокоят жителей микрорайона, и дал ряд поручений. Стоит отметить, что с тех пор многое в Стрижах изменилось в лучшую сторону. По словам председателя ТОС «Мочищенский» Екатерины Шалимовой, значительно улучшилась транспортная доступность микрорайона, маршрутки стали ходить чаще. Жители жилого комплекса «Кленовая аллея» теперь могут пользоваться услугами городских поликлиник. Раньше с этим были определенные проблемы, так как микрорайон находится на границе Новосибирска и Новосибирского сельского района. Но, к сожалению, вопрос со школой пока так и остается открытым. Как отмечает Сергей Федорчук , чтобы решить эту проблему, необходимо возвести с торцов основного корпуса две большие пристройки общей площадью 7 тысяч квадратных метров, а в самом здании сделать капитальный ремонт с реконструкцией. За счет внебюджетных средств и при содействии подрядчика был подготовлен проект реконструкции и строительства, он прошел госэкспертизу. Общая стоимость пристроек, в одной из которых планируют разместить учебные классы, а в другой — актовый зал с библиотекой, составляет 351 миллион рублей в ценах 2018 года. Реконструкция, согласно проекту, должна обойтись еще в 100 миллионов рублей.

Строительство в два этапа

— Строительство будет проходить в два этапа, — рассказывает врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт . — Сначала планируется возведение двух пристроек. Земельные участки под них уже сформированы, технические условия получены, проектно-сметная документация готова. Таким образом, в октябре-ноябре нынешнего года можно будет выйти на заключение контракта. Причем, согласно проекту, строительство пристроек можно будет вести без расселения школы. Что касается реконструкции основного здания, по словам Ивана Шмидта, контракт можно будет заключить в марте. Причем, как отмечает председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков , если эти сроки будут соблюдены, строители успеют завершить все необходимые работы к 1 сентября будущего года. Главное теперь — не позже сентября 2018 года внести необходимые поправки в бюджет.

Прямая речь

Андрей ТРАВНИКОВ, врио губернатора Новосибирской области:

— Все поручения, данные по итогам рабочих поездок в сельские районы и городские округа, находятся на моем контроле. Один из острых вопросов для быстрорастущего микрорайона Стрижи — это вопрос нехватки мест в образовательных учреждениях, детских садах и особенно в школе № 51. Сроки определены, есть предварительная возможность участия в федеральных программах. Понятно, что нам нужно очень быстро оформить все необходимые документы, направить их на рассмотрение и утверждение. Важную часть работы мы уже провели — это и разработка проектно-сметной документации, и оформление земельного участка, и составление графика работ. Поэтому шансы у нас очень высокие. Я приложу все усилия, чтобы этот объект получил необходимое финансирование в текущем году.