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Пенсионеры Арбата побывали на экскурсии по Мещанскому району
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Пенсионеры Арбата побывали на экскурсии по Мещанскому району 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Пешеходную экскурсию 17 июля организовали для постоянных посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат». Пенсионеры прогулялись по улицам Мещанского района.
Экскурсию организовали сотрудники музея «Садовое кольцо».
Участники побывали на Цветном бульваре, в Самотечном сквере, в Фестивальном и Екатерининском парках. Кроме того, им рассказали о реке, на берегах которой выросла Москва, и почему новый цирк называют «старым», отметили на официальной странице ТЦСО «Арбат». Экскурсия прошла в рамках городского проекта «Московское долголетие».
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