Ещё
Голиков стал новым исполнительным директором Союза биатлонистов России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голиков стал новым исполнительным директором Союза биатлонистов России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР) назначен Сергей Голиков. Об этом ТАСС сообщил президент организации Владимир Драчев.
Голиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Костина, который работал в СБР последние четыре года.
"Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет", — объяснил это назначение Драчев, который возглавил СБР в мае этого года.
Глава организации отметил, что у Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии, однако есть необходимый организации управленческий опыт. «В чисто спортивные вопросы он вмешиваться не будет», — уточнил собеседник агентства.
Голиков более 12 лет возглавлял сеть товаров для дома «Максидом», пост генерального директора компании он покинул в 2010 году, оставшись ее совладельцем. Через «Максидом» ему принадлежит 2% банка «Объединенный капитал».
ТАСС: последние новости
Минобороны поблагодарило итальянского мэра за памятник погибшему в Сирии офицеру ESPN: клуб НБА "Торонто" согласовал с "Сан-Антонио" переход Кавая Леонарда Счетная палата не нашла концептуальных недостатков в законопроекте о пенсионных изменениях
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»55
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии359
У Крымского моста появится конкурент88
Украина присвоила четыре санатория в Крыму131
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение