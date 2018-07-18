Голиков стал новым исполнительным директором Союза биатлонистов России

Голиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Костина , который работал в СБР последние четыре года.

"Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет", — объяснил это назначение Драчев, который возглавил СБР в мае этого года.

Глава организации отметил, что у Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии, однако есть необходимый организации управленческий опыт. «В чисто спортивные вопросы он вмешиваться не будет», — уточнил собеседник агентства.