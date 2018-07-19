В России вырос спрос на отдых в ближнем зарубежье

На этой неделе один из крупнейших российских туроператоров начал продавать пакетные туры в Армению , рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Путевки включают перелет, проживание, трансфер в аэропорт и даже некоторые экскурсии.

Спрос растет на отдых в Грузии Азербайджане . 80 процентов отдыхающих в белорусских санаториях — россияне

Германии. Появление пакетных предложений говорит о том, что рынок хорошо растет, есть спрос от людей разного возраста и с разным достатком, отметили эксперты «РГ». «Цены на тур с перелетом на 5 дней и 4 ночи в Ереване стартуют от 46 тысяч рублей за двоих», — уточнили в АТОР. «Последние два-три года спрос растет и на отдых в Грузии, Азербайджане. Есть даже пакетные предложения, комбинирующие путешествие в две эти страны, — рассказал „РГ“ вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин . — Популярна Белоруссия , 80 процентов отдыхающих в белорусских санаториях — россияне. Активно едут в Казахстан , но больше из приграничных российских регионов, из Сибири, например». Все больше набирают популярность поездки в Узбекистан . Причем, отмечает Барзыкин, сейчас туда едут и туристы из Франции

По данным АТОР, выездной турпоток из России в ряд государств постсоветского пространства в 2017 году увеличился на 11 процентов по сравнению с 2016-м и превысил 13 миллионов человек. Но туристский потенциал большинства бывших советских республик до конца не раскрыт. Главная проблема, отмечают эксперты, — пока высокие цены на перелет. Решить ее могут как раз крупные туроператоры за счет пакетных туров. Второй вопрос — визовые и пограничные требования. Например, возможность прилета в Армению по российским паспортам увеличила количество отдыхающих, а визовый режим с Туркменией , наоборот, снизил турпоток.

Что касается дальнего зарубежья, то количество россиян, выезжающих туда, в 2018 году сократилось в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). За рубеж выезжал каждый десятый россиянин — 13 процентов. В прошлом году этот показатель был почти втрое выше.

Отдыхать дома или на даче предпочли 29 и 25 процентов россиян соответственно. Активный отдых выбрали 23 процента, а отдых в пансионатах — всего 10 процентов.