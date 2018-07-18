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В АТОР оценили увеличение спроса на летних отдых в этом году в пределах 10%
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В АТОР оценили увеличение спроса на летних отдых в этом году в пределах 10% 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Российские туроператоры отмечают стабильный спрос на путевки в летний период, на многих направлениях наблюдается увеличение спроса в пределах 10%. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Сезон входит в состояние своего пика и продажи по всем направлениям, включая российские, мы бы оценили как достаточно хорошие. Никакого сумасшедшего прироста практически ни на каком направлении нет, за исключением Турции, которая по сравнению с прошлым годом демонстрирует рост. По всем остальным направлениям наблюдается прирост в пределах 10%, либо на уровне прошлого года, как например, Кипр и Болгария», — сказала М. Ломидзе.
Она отметила, что на российских направления также наблюдается небольшой рост спроса.
«На российских направлениях турпоток также сопоставим с прошлым годом, есть небольшая позитивная динамика в пределах 10%, думаем, по итогам сезона примерно такие же показатели сохранятся. Сезон в целом неплохой», — пояснила М. Ломидзе.
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