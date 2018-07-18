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Правительство Новосибирской области перечислило аграриям больше 2,2 миллиарда
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Правительство Новосибирской области перечислило аграриям больше 2,2 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По заготовке сена лидируют Ордынский, Новосибирский, Коченевский, Сузунский и Купинский районы, по заготовке сенажа — Черепановский, Ордынский, Масляниский и Каргатский.
Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что кормозаготовительные работы находятся под контролем регионального минсельхоза. Завершить их планируется до начала уборочной кампании.
Евгений Лещенко также сообщил, что аграрии региона уже получили около 2,26 млрд рублей средств государственной поддержки. Из них 500 миллионов рублей направлены дополнительно по инициативе главы региона Андрея Травникова. Средства выделяются на заготовку кормов, уход за посевами, подъем паров и другие работы.
И. о. министра также сообщил, что от федерального центра поступило подтверждение о возмещении части затрат на приобретение ГСМ. Их объем превысит 200 млн рублей. Деньги до сельхозпроизводителей планируется довести в августе.
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