Ещё
Рост производства завода высоковольтной аппаратуры в КБР составил около 40% за полгода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рост производства завода высоковольтной аппаратуры в КБР составил около 40% за полгода 

ТАСС 2 часа назад
НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (НЗВА) за полгода увеличил объемы производства почти на 40%, продукция предприятия поставляется как российским предприятиям, так и зарубежным. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
"АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» в текущем году уверенно увеличивает объемы производимой продукции. В первом полугодии 2018 года предприятием произведено и отгружено заказчикам электрооборудования на сумму 352,2 млн рублей, темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 138,9%. Устойчивым спросом у потребителей пользуются выключатели высоковольтные воздушные, применяемые для электрифицированного железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что продукция, а также запасные части к ней поставляются не только потребителям в России, но и в Белоруссию, Казахстан и Сербию.
Главный выключатель переменного тока на 25 киловольт — основной продукт НЗВА, который используется на подвижных составах в России и бывших союзных республиках. Серийное производство запустили в 2011 году. В основном продукт идет в Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), где строят электровозы переменного тока, которые поставляют в Восточную Сибирь.
В целом предприятие выпускает порядка 500 вакуумных выключателей в год. Численность работников достигает 250 человек, средний размер оплаты труда — 18 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Краснодаре Томская область договорилась с "Ростсельмашем" о закупке техники со скидкой в 25% Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в центре Екатеринбурга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»57
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент92
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение