Рост производства завода высоковольтной аппаратуры в КБР составил около 40% за полгода

НАЛЬЧИК , 18 июля. / ТАСС /. Акционерное общество «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (НЗВА) за полгода увеличил объемы производства почти на 40%, продукция предприятия поставляется как российским предприятиям, так и зарубежным. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

"АО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» в текущем году уверенно увеличивает объемы производимой продукции. В первом полугодии 2018 года предприятием произведено и отгружено заказчикам электрооборудования на сумму 352,2 млн рублей, темпы роста к аналогичному периоду прошлого года составили 138,9%. Устойчивым спросом у потребителей пользуются выключатели высоковольтные воздушные, применяемые для электрифицированного железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Казахстан и Сербию. В пресс-службе отметили, что продукция, а также запасные части к ней поставляются не только потребителям в России , но и в Белоруссию

Главный выключатель переменного тока на 25 киловольт — основной продукт НЗВА, который используется на подвижных составах в России и бывших союзных республиках. Серийное производство запустили в 2011 году. В основном продукт идет в Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ), где строят электровозы переменного тока, которые поставляют в Восточную Сибирь.

В целом предприятие выпускает порядка 500 вакуумных выключателей в год. Численность работников достигает 250 человек, средний размер оплаты труда — 18 тыс. рублей.