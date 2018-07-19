Площадь природного заказника в Павловском Посаде увеличат почти в три раза

Площадь заказника «Сосняки Электрогорского лесничества», расположенного в Павловском Посаде, планируют увеличить почти в три раза, передает РИАМО

В ближайшее время в городском округе Павловский Посад пройдут общественные обсуждения реорганизации заказника областного значения «Сосняки Электрогорского лесничества». Особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в 2 километрах к северо-востоку от городского округа Электрогорск

Александр Коган. "В результате реорганизации площадь заказника увеличится почти в три раза — до 2019 гектаров. При обследовании ООПТ биологи установили широкое видовое разнообразие: на территории заказника обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе восемь видов рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 44 вида птиц и 16 видов млекопитающих", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области

По его словам, в их числе — внесенные в Красную книгу Московской области прыткая ящерица, обыкновенная гадюка, осоед. Отмечены также местообитания краснокнижной флоры — гудайеры ползучей, зимолюбки зонтичной и редкого гриба ежовика коралловидного.

Коган добавил, что сегодня территория заказника страдает из-за очаговых захламлений бытовым мусором, заезда автомобилей и мотоциклов, неорганизованного туризма и организации стихийных площадок для пикников.

"Тем не менее, режим особой охраны допускает пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся пешеходным тропам и дорогам, сбор грибов, ягод и орехов для личных нужд, а также обустройство экологических троп. В границах ООПТ запрещено строительство и любые виды хозяйственной деятельности, способные принести вред ценным экосистемам", — заключил министр.