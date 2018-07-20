Китай постепенно отказывается от санкций в отношении КНДР

Рост поставок вызывает беспокойство, так как Китай может способствовать снятию международных санкции против режима Кима.

Летом по трубопроводам из Китая в Северную Корею будет поступать от 30 тыс. до 40 тыс. тонн нефти, зимой этот объем составит 80 тыс., отметило издание Chosun Ilbо. Несмотря на то, что сейчас лето, Китай увеличил поток поставляемой нефти до зимних уровней.

Согласно последним санкциям Совбеза ООН в отношении продажи нефти Северной Корее с декабря 2017 года, Северная Корея может импортировать не более 500 тыс. баррелей всех нефтепродуктов за 12 месяцев, начиная 1 января 2018 года. В рамках санкций предполагается лимит на поставку, продажу или передачу нефти в Северную Корею объемом не более 4 млн баррелей — или 525 тыс. тонн — за 12 месяцев с 22 декабря 2017 года.

Если ежемесячно Китай будет поставлять 80 тыс. тонн нефти в Северную Корею, в год объем поставок составит 960 тыс. тонн. Иными словами, этот объем превысит 525 000 тонн на 12 месяцев, предусмотренный санкциями, отмечает Chosun Ilbо.

AFP , со ссылкой на доклад США в Комитете по санкциям ООН , сообщил на прошлой неделе, что США призвали Совбез ООН немедленно положить конец поставкам нефтепродуктов в Северную Корею. Это произошло после того как стало известно, что режим Ким Чен Ына значительно превысил квоту на импорт нефтепродуктов, введенную ООН.

Согласно докладу США в ООН, Северная Корея получила нефтепродукты объемом не менее 759,793 баррелей с 1 января по 30 мая. Это значительно превышает годовую квоту в 500 тыс. баррелей. США отмечают, что поставки проводились с судна на судно северокорейскими танкерами, которые заходили в порт 89 раз. Также США обвинили Китай и Россию в продаже нефти Северной Корее.

Стоит отметить, что в начале текущего года Китай допустил смягчение санкционного режима против Северной Кореи.

Китай присоединился к жестким санкциям ООН против Пхеньяна после проведения последним ядерных испытаний, но Пекин всегда утверждал, что санкции должны сопровождаться переговорами о политическом урегулировании.

Китай является самым важным экономическим и дипломатическим партнером Северной Кореи, несмотря на несогласие с ядерной программой КНДР, которая ухудшает ситуацию на Корейском полуострове.

Выступая в Пекине, после того как Трамп и Ким подписали совместное заявление после окончания исторического саммита в Сингапуре , представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что Китай всегда строго соблюдал все резолюции ООН по Северной Корее.

"Резолюции Совета Безопасности США, которые были приняты, говорят, что если Северная Корея будет уважать и действовать в соответствии с резолюциями, то санкционные меры могут быть скорректированы, в том числе санкции могут быть приостановлены или полностью сняты", — сказал Гэн на ежедневном брифинге.

"Китай последовательно придерживался того, что санкции не являются целью сами по себе. Действия Совета Безопасности должны поддерживать и соответствовать усилиям нынешних дипломатических переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова и содействовать политическому решению для полуострова", — добавил он.