СМИ: военные обнаружили тайник боевиков в Хаме

На юге сирийской провинции Хама правительственные войска обнаружили тайник радикалов. Среди прочего военные нашли бомбы израильского происхождения, передаёт Федеральное агентство новостей

Армия продолжает поисковые работы в населённых пунктах мухафазы, из которых были эвакуированы радикалы. Сейчас основные силы сосредоточены в местном городе Акраба — военные осмотрели уже более 30 километров его территории.

Помощь в спецоперации оказывают и мирные сирийцы: благодаря жителям официальному Дамаску удалось найти склад боеприпасов, спрятанный в сельскохозяйственных угодьях. Военные обнаружили израильские бомбы, миномёты, винтовки, пулемёты и другое оружие, оставленные джихадистами после их ухода.

Параллельно с поисковыми работами местные власти проводят реконструкцию в Акрабе. Строителя возводят новые здания, восстанавливают дорожное покрытие, а также системы жизнеобеспечения города.