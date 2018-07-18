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СМИ: военные обнаружили тайник боевиков в Хаме
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СМИ: военные обнаружили тайник боевиков в Хаме 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На юге сирийской провинции Хама правительственные войска обнаружили тайник радикалов. Среди прочего военные нашли бомбы израильского происхождения, передаёт Федеральное агентство новостей.
Армия продолжает поисковые работы в населённых пунктах мухафазы, из которых были эвакуированы радикалы. Сейчас основные силы сосредоточены в местном городе Акраба — военные осмотрели уже более 30 километров его территории.
Помощь в спецоперации оказывают и мирные сирийцы: благодаря жителям официальному Дамаску удалось найти склад боеприпасов, спрятанный в сельскохозяйственных угодьях. Военные обнаружили израильские бомбы, миномёты, винтовки, пулемёты и другое оружие, оставленные джихадистами после их ухода.
Параллельно с поисковыми работами местные власти проводят реконструкцию в Акрабе. Строителя возводят новые здания, восстанавливают дорожное покрытие, а также системы жизнеобеспечения города.
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