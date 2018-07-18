В Госдуму внесут законопроект о налоговом вычете для инициативного бюджетирования

Налоговый вычет для граждан, участвовавших в финансировании проектов в рамках инициативного бюджетирования, является целесообразной мерой для привлечения средств на решение местных проблем, заявил в среду глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин

Комментируя инициативу участников совещания, посвящённого законодательному регулированию инициативного бюджетирования, по введению налоговых вычетов для тех, кто желает вложить свои деньги в благоустройство территорий, сенатор предложил закрепить её в разрабатываемом совместно с Минкультуры законопроекте.

Документ планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Законопроект касается налоговых вычетов для меценатов, но парламентарий видит много схожего с инициативным бюджетированием, которое можно воспринимать как некую форму социального меценатства. Такая мера, убеждён глава комитета, позволит привлекать в решение местных проблем больше частных денег.

«Очень много людей сегодня готовы принимать участие в благотворительной деятельности, была бы законодательная воля. Уверен, что предложенную инициативу по налоговому вычету для граждан, финансирующих проекты в рамках инициативного бюджетирования, необходимо включить в готовящийся законопроект», — отметил Рябухин.

Ранее « Парламентская газета » сообщала, что Минфин разработал законопроект, вводящий понятие «инициативное бюджетирование» и «инициативные платежи граждан». В настоящее время документ ожидает заключения правового управления Правительства. По мнению разработчиков, принятие закона позволит регионам и муниципалитетам более продуктивно работать с инициативами граждан при формировании бюджетов и повысит активность населения в решении местных в том числе и социальным вопросов.

По данным Минфина, за последние два года объём финансирования муниципальных проектов, в которых учитывается мнение граждан, увеличился с двух млрд до девяти млрд рублей.