В «Цифровой экономике» разработали законопроект об электронных трудовых книжках

Минкомсвязи, Сбербанка, Газпромбанка, Рабочая группа по нормативному регулированию при автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» одобрила законопроект об учете трудовой деятельности работника в электронном виде, говорится в сообщении АНО. Рассмотрение документа прошло 17 июля на площадке Минэкономразвития РФ при участии Минюста фонда «Сколково» и др.

Законопроект, разработанный тематической группой «Трудовое законодательство» центра компетенций программы «Цифровая экономика РФ», предусматривает замену бумажных трудовых книжек на цифровой формат на основе данных системы учета Пенсионного фонда РФ

Руслана Ибрагимова. «Эксперты рабочей группы одобрили законопроект с замечаниями, которые, в первую очередь, касаются защиты прав работников. Планируется, что они смогут продолжать пользоваться бумажными трудовыми документами по своему желанию. Правки будут внесены в рабочем порядке перед направлением проекта в Правительство РФ », — приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы «Нормативное регулирование» АНО, вице-президента по корпоративным и правовым вопросам МТС

Действие законопроекта распространяется и на кадровый документооборот в целом, сообщили в АНО. Согласно документу, трудовые договоры возможно будет заключать в электронной форме при условии согласия работника и верификации усиленной цифровой подписью. При этом подпись, как и личный онлайн-кабинет для доступа ко всем трудовым документам, будет обязан безвозмездно предоставить работодатель, уточнили в АНО.