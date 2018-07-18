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13 августа в Выксу приедет «Поезд здоровья»
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13 августа в Выксу приедет «Поезд здоровья» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сатйа government-nnov.ru13 августа в Выксу приедет «Поезд здоровья»Так называется проект областного министерства здравоохранения, который даёт возможность жителям отдалённых населённых пунктов получить специализированную медицинскую помощь.
В течение трёх дней выксунцы смогут посетить диагностический комплекс и пройти обследование у нижегородских врачей.
13 августа «поезд» будет работать в Новодмитриевке, 14-го — в Виле, 15-го — в Шиморском. В составе его медицинской бригады рентгенолог, детский и взрослый стоматологи, офтальмолог, гинеколог, уролог, невролог, онколог, кардиолог, педиатр, хирург, эндокринолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики.
Записаться на приём можно у участковых медработников по месту жительства.
Автор: Татьяна Щукина
Источник: «Выксунский рабочий»
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