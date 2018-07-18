​Сторонники и противники строительства МСЗ под Казанью схлестнулись в Совете по правам человека 

Тема строительства мусоросжигательного завода в поселке Осиново вновь поднималась, только уже не в республике. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провел в Москве специальное заседание по теме: «Обеспечение экологических прав граждан при обращении с отходами». Словесный поединок состоялся между министром экологии Татарстана Александром Шадриковым и активистом движения «Против МСЗ. За раздельный сбор и переработку отходов» Верой Керпель. Воскресенск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Казань, Сергиев Посад… Если срочно ничего не предпринимать, то любая информация из этих городов, связанная с темой строительства мусоросжигательных заводов, скоро будет похожа на сводки боевых действий. «Число обращений граждан в адрес главы государства по проблеме утилизации отходов с 2016 года выросло почти в шесть раз. Больше всего их поступает из Москвы, Московской и Владимирской областей, Татарстана», — сообщил сегодня глава СПЧ Михаил Федотов. МИНИСТР-АПОЛОГЕТ Сор из избы все-таки вынесли… Вчера в Москве на авторитетной площадке СПЧ встретились сторонники и противники идеи термического обезвреживания отходов. В мероприятии принимали участие члены СПЧ, представители ОНФ, руководители региональных министерств природы, экологи, ученые. Из Татарстана отстаивать свою точку зрения, а заодно и пожаловаться на ее антагонистов прибыли министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков и активист движения «Против МСЗ. За раздельный сбор и переработку отходов» Вера Керпель. Конечно, идея строительства мусоросжигательного завода не только в Татарстане, но и других регионах России вызвала много вопросов у населения. Александр Шадриков считает, что иначе не могло и быть. — До сегодняшнего дня мы не сталкивались с освоением новых технологий в рамках утилизации отходов. Все привыкли складировать мусор на полигонах ТБО. Видя обеспокоенность людей, Рустам Минниханов дал поручение организовать широчайшее обсуждение проекта будущего предприятия. Без дискуссий с общественностью и одобрения идеи сжигания отходов, без положительного заключения международной экологической экспертизы решение о строительстве завода в республике приниматься не будет. Проект должен быть абсолютно безопасным для жизни наших людей и экологии, — сказал глава Минэкологии ТатарстанаВ то же время, по словам Александра Шадрикова, определенная группа активистов выражает крайнюю обеспокоенность работой будущего предприятия. Противники МСЗ предлагают решить проблему утилизации отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора и его дальнейшей переработки. «Этих же принципов придерживаются и руководство республики, и инвестор. Раздельный сбор и переработка мусора — важная цепочка в процессе термической обработки отходов», — напомнил спикер. Министр посетовал, что не все активисты готовы к конструктивному диалогу. Их позиция: нет заводу — и точка, нечего обсуждать. — Есть и такие, которые ничего не хотят слушать, зато готовы сорвать любые встречи инвесторов с населением. Как будет дальше развиваться ситуация — их не волнует. Так диалог не строится. Власти и инвестор неоднократно предлагали им посетить другие государства, чтобы познакомиться с работой местных МСЗ. Активисты отказались. Тем не менее, делегация из Татарстана все же ездила в швейцарский город Люцерн и познакомилась со спецификой предприятия по термическому обезвреживанию отходов, — сообщил Шадриков. Власти республики постоянно отслеживают социальные настроения. Специально проведенные замеры показали, что, оказывается, не все жители Осиново поддерживают активистов. Мало того, людей настораживает агрессия энтузиастов, и они, по словам министра экологии Татарстана, перестали чувствовать себя хозяевами своего поселения. Спикер сообщил, что в республике очень много внимания уделяется обсуждению проблемы обращения с отходами. Создаются рабочие группы, регулярно проводятся встречи с общественностью. — Будут задеваться чьи-то интересы, в том числе и «мусорного» бизнеса, который прямо заинтересован в сохранении сложившейся ситуации. Наша задача — не терять объективности, — отметил Александр Шадриков. Участники заседания задали спикеру всего два вопроса. Один из них касался финансирования поездки в Швейцарию. Министр доложил, что деньги выделил инвестор МСЗ. АКТИВИСТ-АНТАГОНИСТ Совсем иную картину нарисовала выступавшая следом за главой Минэкологии Татарстана Вера Керпель. Девушка рассказала присутствующим о том, как в селе Осиново 28 июня прошли слушания по проектной документации МСЗ и материалам оценки его воздействия на окружающую среду. Тогда хотели выступить аж 1200 человек, которые, кстати, записались заранее. — Когда люди пришли, двери оказались запертыми. Охранники просто избивали желающих пройти в зал. Организаторы привезли бюджетников, сидевших на слушаниях с совершенно безучастными лицами. Более того, отсутствовала комиссия, утвержденная постановлением о проведении слушаний. Вместо нее присутствовали какие-то другие люди, в том числе первый замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов. Представителям народа не дали высказаться. У меня было предложение по регламенту, но мой микрофон отключили. Сейчас же мы имеем ситуацию, когда компания-инвестор признала слушания состоявшимися. Есть протокол, далее его направят в Росприроднадзор. Главный эколог инвестора на слушаниях 28 июня даже укусила жительницу Казани. На руке у нее до сих пор остался след. При этом главный эколог утверждает, что никого не кусала, а всего лишь наклонилась, чтобы поднять документы с пола. Но никаких бумаг там не было, — высказалась Вера Керпель. — А вы уверены, что на руке остался след от человеческих зубов, — поинтересовался у активиста глава СПЧ Михаил Федотов. В зале раздался смех. Повеселела и Вера Керпель. — Пострадавшей жительнице Казани предлагали срочно сделать укол от бешенства. Нормальные люди не кусаются, — отшутилась активист. Досталось от Веры Керпель и тем, кто ездил за счет инвестора в Швейцарию смотреть работу местного МСЗ. — Поступает недостоверная информация о том, что в России будут построены такие же заводы, как в Швейцарии. Доказано, что это совершенно не так. Проекты разные. Сравним количество ступеней очистки. У завода, работающего в Люцерне, их пять, у нас будет три. Какой швейцарский завод, какие экскурсии! Конечно, делегация поехала. Ей все равно — скататься в Европу за счет инвестора. Погулять там. А активисты — честные люди, они хотят дышать свежим воздухом и жить в современном городе, где нормально решаются проблемы обращения с отходами, — возмущалась Вера Керпель. В компании «АГК-2» сообщили, что ключевая задача поездки делегации в Швейцарию заключалась в том, чтобы показать не идентичный татарстанскому проекту завод, а познакомить с технологией сжигания отходов, разработанной фирмой Hitachi, рассказать о ее экологичности и безопасности, двух совершенно идентичных заводов вообще не существует. «Мусоросжигательный завод — элемент комплексной системы обращения с отходами, включающей и сортировку, и переработку. Члены делегации увидели, как предприятие функционирует в этой системе», — подчеркнули в компании. Заседание закончилось, каждый остался при своем мнении. «Напоследок дарю вам свою любимую формулу: когда заканчивается терпение, начинается выносливость. Мы люди выносливые, терпеливые, поэтому я вас попрошу еще немного набраться терпения и выносливости для того, чтобы прислать нам в Совет свои предложения. Их мы могли бы включить в предварительные рекомендации для заседания 1 августа», — резюмировал Михаил Федотов. Борис Кудряшов.