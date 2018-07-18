Как проходил первый открытый судебный процесс над нацистскими преступниками

75 лет назад в Краснодаре был публично приведён в исполнение смертный приговор в отношении восьми нацистских преступников. Эти события стали итогом первого открытого судебного процесса над гитлеровцами и их пособниками. На скамье подсудимых оказались те, кто вместе с военными вермахта жестоко расправлялся со своими соотечественниками. Именно из материалов Краснодарского процесса мир узнал о таком «инструменте» для казни пленников, как газваген. Об одном из самых резонансных эпизодов Великой Отечественной войны — в материале RT.

18 июля 1943 года около 50 тыс. жителей освобождённого за несколько месяцев до этого Краснодара и окрестных станиц собрались на городской площади, чтобы увидеть казнь тех, кто ещё недавно, согласившись служить оккупантам, участвовал в пытках и убийствах своих земляков.

«Жизненное пространство»

План по превращению большей части Восточной Европы, включая европейскую территорию СССР, в «жизненное пространство» для немцев созрел у Адольфа Гитлера в 1920-е годы. О своём намерении завоевать Россию и «подчинённые ей окраинные государства» с последующим заселением этих земель германцами нацистский фюрер писал ещё в своей книге «Майн кампф».

После прихода нацистов к власти в Германии и их первых территориальных «приобретений» в Чехословакии, осуществлённых с согласия западных держав, мечты Гитлера начали приобретать более чёткие очертания. При этом подготовленное для арийцев «жизненное пространство» нужно было освободить от «нежелательного» населения.

В 1940—1942 годах гитлеровское руководство занималось разработкой Генерального плана «Ост», предполагавшего уничтожение или изгнание с их земли большинства русских, украинцев и белорусов, а также значительной части чехов и поляков. Оставшихся планировалось превратить в рабов и прислугу немецких господ.

В 1941 году была также начата проработка «окончательного решения еврейского вопроса». Под этим подразумевалось полное уничтожение еврейского населения Восточной Европы. 31 июля 1941 года ответственным за «окончательное решение» был назначен глава Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Программа полного уничтожения евреев была окончательно одобрена нацистским руководством на Ванзейской конференции в январе 1942 года.

Впрочем, массовые убийства евреев к этому времени уже шли полным ходом. Они осуществлялись так называемыми айнзацгруппами — эскадронами смерти, состоявшими из сотрудников гестапо, уголовной полиции, СД, полиции порядка и войск СС. Они находились в совместном управлении СС и РСХА. Об их деятельности докладывали лично Адольфу Гитлеру и партийному руководству НСДАП. Айнзацгруппы в свою очередь делились на айнзацкоманды и зондеркоманды. В подчинении у них находились подразделения состоявшей из коллаборационистов (военнопленных и членов националистических организаций типа ОУН*) вспомогательной полиции.

Зондеркоманда СС 10-а Одним из подразделений, непосредственно занимавшихся «освобождением жизненного пространства» для арийских господ, была зондеркоманда СС 10-а. Созданная на территории Германии, она в 1942 году была переброшена в Крым , а затем — в Мариуполь , Ростов-на-Дону и Краснодарский край . На Кубани в подчинении зондеркоманды было сформировано несколько групп, действовавших в небольших городках. Массовые преступления против гражданского населения Краснодарского края совершали и военнослужащие вермахта, однако в случае с зондеркомандой СС 10-а они носили системный, спланированный характер.

«Краснодар находился под нацистской оккупацией около полугода — значительно меньше, чем Украина или Белоруссия . Быстро стало ясно, что гитлеровцам дальше уже особо не продвинуться. И нацисты, ощущая шаткость своего положения, отличились здесь особой, звериной жестокостью. Кубань стала одним из полигонов для испытаний нацистских газвагенов — машин-душегубок», — рассказал в интервью RT доктор исторических и социологических наук, профессор Кубанского государственного университета Валерий Касьянов.

По словам эксперта, гитлеровцы целенаправленно уничтожали отдельные категории населения, а также убивали случайных прохожих, у которых не оказалось с собой документов.

«Всего лишь за полгода оккупации в Краснодаре были убиты свыше 11 тыс. местных жителей, включая более 4 тыс. женщин и 2 тыс. детей. И это притом что всё население города до войны составляло около 200 тыс. человек. Чтобы перебить почти всех евреев в городе, оккупантам потребовалось менее двух дней. 23 августа 1942 г. были убиты 320 пациентов психиатрической больницы, а 9 октября были заживо закопаны в землю 214 воспитанников детского дома, эвакуированные из Симферополя », — рассказал в беседе с RT учёный секретарь Музея Победы, кандидат исторических наук Сергей Белов

22 августа члены айнзацгруппы арестовали и уничтожили всех пациентов Краснодарской городской больницы. Хватали даже тех, кто просто зашёл в медучреждение за справкой. Случайно спастись удалось одному из местных жителей — Котову, который затем стал свидетелем на Краснодарском процессе. Его схватили, когда он зашёл в больницу за документами. Уже находясь в душегубке и почувствовав, что ему нечем дышать, он закрыл лицо намоченной в моче рубахой. Потерял сознание, но выжил. Пришёл в себя, находясь во рву — среди трупов других пациентов.

23 сентября нацисты ворвались в краевую детскую больницу, в которой находились на лечении 42 ребёнка. Чтобы малыши не сопротивлялись, когда их загоняли в душегубку, гитлеровцы смешили их. Когда Краснодар был освобождён, в одной из могил нашли десятки детских тел в больничных трусиках и майках. Некоторым из погибших малышей был всего год.

Когда людей убивали целыми семьями, детей первыми помещали в газваген, чтобы было проще загнать в него родителей. Вырывающегося ребёнка или сопротивляющуюся насильникам девушку гитлеровцы и их пособники забивали прикладами.

Оставляя Краснодар перед наступлением советских войск, гитлеровские каратели взорвали здание, в котором располагалось гестапо. Подвал, где были заперты его узники, залили бензином. В огне и под руинами погибли все. Выбрался из здания только один военнопленный, которого приютили, но так и не смогли спасти местные жители.

Командовал айнзацгруппой полковник Курт Кристманн. Когда он бежал в Германию, то, по свидетельствам очевидцев, отправил сначала багаж, полный золота, награбленного у убитых людей. Арестованных девушек он превращал в своих наложниц. А однажды в ходе карательной операции лично изнасиловал и убил двух маленьких девочек.

«Отпираться не было смысла»

«Как только советские войска начали освобождать первые же территории, находившиеся в оккупации, стали появляться свидетельства зверских преступлений, которые гитлеровцы совершали в отношении мирного населения и военнопленных. И тогда на самих нацистских карателей и коллаборационистов началась настоящая охота», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

Сначала над пойманными военными преступниками местные жители могли совершить самосуд или они представали перед военными трибуналами. Однако, по мнению советского руководства, это, во-первых, не обеспечивало достаточного правового обоснования выносимого приговора, а во-вторых, не привлекало должного внимания со стороны широкой общественности.

В итоге 2 ноября 1942 года была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК). По собранным этой инстанцией материалам нацистским преступникам и их помощникам предстояло ответить перед открытыми судами.

За время своей работы ЧГК рассмотрела в общей сложности 54 тыс. актов и 250 тыс. протоколов опроса свидетелей преступлений нацистов. Кроме того, комиссия изучила миллионы актов о материальном ущербе, нанесённом оккупантами.

14—17 июля 1943 года в Краснодаре прошёл первый широко освещённый публичный судебный процесс над пособниками нацистских оккупантов. Советские правоохранительные органы выявили 11 лиц, входивших в состав печально известной айнзацгруппы СС 10-а или оказывавших ей содействие, но оставшихся по разным причинам на территории Краснодарского края. Суд проходил в помещении кинотеатра «Великан».

В ходе процесса подчёркивалась вина отсутствовавших в зале суда начальника гестапо и руководителя айнзацгруппы полковника Курта Кристманна, а также командующего 17-й германской армией генерала Рихарда Руоффа. Но разбирались конкретные действия каждого из нацистских пособников, оказавшихся на скамье подсудимых.

«На судебном процессе были предъявлены исчерпывающие доказательства их вины. Им не было смысла даже отпираться», — подчеркнул Валерий Касьянов.

Подсудимые лично принимали участие в массовых убийствах и пытках своих соотечественников, облавах, арестах.

В ходе суда была изучена информация, представленная чрезвычайной комиссией, опрошены 22 свидетеля, оглашены материалы судебно-медицинской экспертизы тел 623 советских граждан, убитых нацистами и их пособниками.

Все подсудимые были признаны виновными. Восемь из них — Тищенко, Речкалов, Пушкарёв, Напцок, Мисан, Котомцев, Кладов и Ластовин — были приговорены к смертной казни через повешение, трое — Парамонов, Тучков и Павлов — к 20 годам каторжных работ.

18 июля 1943 года смертный приговор в отношении восьми преступников был публично приведён в исполнение. Двадцать лет спустя, в 1963 году, в Краснодаре судили ещё девятерых членов айнзацгруппы СС 10-а, которых задержали на территории Советского Союза. Всех их приговорили к расстрелу.

Только в 1979 году советской стороне удалось добиться суда над Куртом Кристманном. Он благополучно растил дочь, работал маклером по недвижимости. Однако в конце концов был приговорён судом ФРГ к десяти годам лишения свободы и умер в тюрьме.

Материалы Краснодарского процесса активно использовались в ходе Нюрнбергского трибунала. Именно в Краснодаре впервые было задокументировано использование нацистами машин-душегубок.

«По букве закона»

По словам экспертов, суды над пособниками оккупантов, прошедшие в 1943 году, сформировали основу правоприменительной практики и доказательной базы как для Нюрнбергского трибунала, так и для открытых процессов над военными преступниками в 1945—1949 годах. Одновременно они обеспечили максимально широкое освещение преступлений оккупантов и коллаборационистов как внутри СССР, так и на международной арене.

«Нельзя забывать, что, в частности, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступал против привлечения оккупантов и их пособников к ответственности за совершённые преступления. Присутствие на Краснодарском и Харьковском процессах иностранных журналистов должно было гарантировать, что рядовые британцы и американцы узнают о преступлениях, совершаемых на Востоке, после чего отказ от привлечения виновных к ответственности стал бы большой проблемой для политического руководства стран Запада. Достаточно упомянуть лишь о том, что на процессе в Краснодаре присутствовал журналист BBC Александр Верт. Аудитория его радиопрограммы на тот момент только лишь в Великобритании составляла около 12 млн человек», — рассказал RT Сергей Белов.

Также, по словам эксперта, слухи об этих процессах проникали даже за линию фронта и оказывали сильное моральное воздействие на тех коллаборационистов, которые не были убеждёнными союзниками Гитлера. Многие из них в итоге поднимали восстания против нацистов или уходили к партизанам.

«Суды показали, с одной стороны, что СССР действует исключительно по букве закона, а с другой — что возмездие для предателей было неизбежно», — резюмировал Кнутов.