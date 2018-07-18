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Посол РФ в КНДР: инвестиции в соединение железных дорог РФ и Кореи могут превысить $4 млрд
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Посол РФ в КНДР: инвестиции в соединение железных дорог РФ и Кореи могут превысить $4 млрд 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Инвестиции в проект соединения Транскорейской и Транссибирской железных дорог могут значительно превысить 4 миллиарда долларов, причем вложения потребуются как в КНДР, так и в южной Корее, заявил РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров оценивал соединение Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали в 3-4 миллиарда долларов.
"Мне кажется, что придется изыскивать гораздо более серьезные суммы", — заявил дипломат.
По его оценке, проект нацелен «в первую очередь на организацию массовых, трансконтинентальных грузовых перевозок». «Такие перевозки имеют смысл при составах в 100 и более вагонов. В Южной Корее такие составы не ходят, там нет для этого соответствующей инфраструктуры. Южнокорейские дороги находятся в хорошем состоянии, но и там придется провести очень серьезную работу, чтобы эти сверхтяжелые грузовые составы формировать, а затем отправлять транзитом через КНДР на Транссиб и далее в Европу», — пояснил Мацегора.
"Так что вложения могут понадобиться гораздо более крупные, причем и не только в КНДР, но и в Южной Корее", — отметил он.
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