Посол РФ в КНДР: инвестиции в соединение железных дорог РФ и Кореи могут превысить $4 млрд

Гендиректор РЖД Олег Белозеров оценивал соединение Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали в 3-4 миллиарда долларов.

"Мне кажется, что придется изыскивать гораздо более серьезные суммы", — заявил дипломат.

По его оценке, проект нацелен «в первую очередь на организацию массовых, трансконтинентальных грузовых перевозок». «Такие перевозки имеют смысл при составах в 100 и более вагонов. В Южной Корее такие составы не ходят, там нет для этого соответствующей инфраструктуры. Южнокорейские дороги находятся в хорошем состоянии, но и там придется провести очень серьезную работу, чтобы эти сверхтяжелые грузовые составы формировать, а затем отправлять транзитом через КНДР на Транссиб и далее в Европу», — пояснил Мацегора.

"Так что вложения могут понадобиться гораздо более крупные, причем и не только в КНДР, но и в Южной Корее", — отметил он.