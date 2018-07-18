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Более 160 человек записались на участие в проекте Московское долголетие в Вороновском
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Более 160 человек записались на участие в проекте Московское долголетие в Вороновском 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: архив
Более 160 жителей поселения Вороновское заполнили анкеты на участие в проекте «Московское долголетие». Об этом стало известно 18 июля.
— Занятия «Информационные технологии» пользуются большой популярностью среди участников проекта. Пенсионеры получат навыки общей компьютерной грамотности и научатся регистрироваться в социальных сетях. Кроме этого, популярны такие активности, как скандинавская ходьба и общая физическая подготовка, — отметил главный специалист отдела социальных коммуникаций и активного долголетия Андрей Бондаренко.
Он добавил, что в июле и в августе занятия «Информационные технологии» не будут проводить. Кружок продолжит работу в сентябре.
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