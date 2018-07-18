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Готовый бизнес в Омске подешевел в два раза
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Готовый бизнес в Омске подешевел в два раза 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Кафе можно купить в среднем за 275 тыс. руб., строительную компанию — всего за 76 тыс. руб. Портал объявлений «Юла» исследовал информацию по продаже готового бизнеса в Омске. Во втором квартале 2018 года его стоимость по сравнению с первым кварталом упала почти в два раза — в среднем на 45%.
— Цена бизнеса под ключ в Омске составила 375 тыс. руб., это в полтора раза дешевле средней стоимости готового бизнеса по России. Больше всего подорожали автомойки и автосервисы. Их средняя цена в городе выросла в 2,5 раза и составила 400 тыс. руб. Есть отрасли, где бизнес резко подешевел — в сфере общественного питания, например, в два раза: до 275 тыс. руб., — отметили аналитики портала.
Чаще всего омичи продавали бизнес в сфере торговли, его средняя стоимость составила 240 тыс. руб., 48% сделок заключено в этом сегменте23% сделок пришлось на салоны красоты, которые в среднем приобретались за 672 тыс. руб. Самым невостребованным оказался гостиничный бизнес.
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