Готовый бизнес в Омске подешевел в два раза

Кафе можно купить в среднем за 275 тыс. руб., строительную компанию — всего за 76 тыс. руб. Портал объявлений «Юла» исследовал информацию по продаже готового бизнеса в Омске . Во втором квартале 2018 года его стоимость по сравнению с первым кварталом упала почти в два раза — в среднем на 45%.

— Цена бизнеса под ключ в Омске составила 375 тыс. руб., это в полтора раза дешевле средней стоимости готового бизнеса по России . Больше всего подорожали автомойки и автосервисы. Их средняя цена в городе выросла в 2,5 раза и составила 400 тыс. руб. Есть отрасли, где бизнес резко подешевел — в сфере общественного питания, например, в два раза: до 275 тыс. руб., — отметили аналитики портала.

Чаще всего омичи продавали бизнес в сфере торговли, его средняя стоимость составила 240 тыс. руб., 48% сделок заключено в этом сегменте23% сделок пришлось на салоны красоты, которые в среднем приобретались за 672 тыс. руб. Самым невостребованным оказался гостиничный бизнес.