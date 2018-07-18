Взрослого человека с редким видом тахикардии впервые прооперировали в России

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Московские кардиохирурги впервые в России провели видеоассистированную симпатэктомию взрослому пациенту с редким видом тахикардии — наследственным нарушением сердечного ритма. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Взрослому человеку симпатэктомия при таком диагнозе была выполнена в России впервые. Ранее операции по устранению данной патологии делали только детям. После симпатэктомии на сердце число приступов сокращается на 85-90 процентов", — сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в ходе Московского урбанистического форума.

"Видеоассистированную симпатэктомию выполнили в городской больнице имени В. М. Буянова 20-летней москвичке. Пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из клиники", — говорится в сообщении. Операция проводилась под руководством кардиохирурга Сергея Термосесова, весь процесс был записан на видео.

Как отметил Хрипун, подобные операции сегодня считаются активно развивающимся направлением в хирургии. «Малоинвазивные технологии, операции с применением видеоэндоскопической техники — одно из наиболее активно развивающихся направлений хирургии в городской системе здравоохранения. Их делают при помощи небольших проколов или разрезов. Сегодня в Москве таким образом выполняется 65-70 процентов всех хирургических вмешательств», — цитирует портал руководителя ведомства.

На сайте отмечается, что медицина высоких технологий доступна уже в 48 московских больницах. За семь последних лет город закупил более 150 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования. Все аппараты подключены к единой системе мониторинга, которая позволяет следить за их эксплуатационными качествами. В случае выхода прибора из строя его оперативно меняют на новый.