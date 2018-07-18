Позор на века: на новых украинских деньгах запечатлели «полысевшие» Карпаты

На новой купюре достоинством в 20 гривен, которую выпустил Нацбанк Украины , запечатлен знаменитый украинский писатель Иван Франко, за спиной которого расположены склоны Карпатских гор, на которых хорошо видны следы вырубок леса, пишет на своей странице в Facebook редактор украинского издания Liwa.com Андрей Манчук.

Как пишет Манчук со ссылкой на издание «Зеркало недели», в свою очередь, ссылающееся на исследование британской организации Earthsight, за последние четыре года экспорт леса с Украины в Евросоюз вырос на 75%, сумма доходов от продажи древесины превысила один миллиард евро.

Автор предполагает, что эти данные и послужили основной причиной для увековечивания «полысевших» Карпат на новых украинских деньгах.