Позор на века: на новых украинских деньгах запечатлели «полысевшие» Карпаты 

На новой купюре достоинством в 20 гривен, которую выпустил Нацбанк Украины, запечатлен знаменитый украинский писатель Иван Франко, за спиной которого расположены склоны Карпатских гор, на которых хорошо видны следы вырубок леса, пишет на своей странице в Facebook редактор украинского издания Liwa.com Андрей Манчук.
Как пишет Манчук со ссылкой на издание «Зеркало недели», в свою очередь, ссылающееся на исследование британской организации Earthsight, за последние четыре года экспорт леса с Украины в Евросоюз вырос на 75%, сумма доходов от продажи древесины превысила один миллиард евро.
Автор предполагает, что эти данные и послужили основной причиной для увековечивания «полысевших» Карпат на новых украинских деньгах.
Ранее Пятый канал рассказывал о новой памятной купюре, которую Банк России выпустив к ЧМ-2018.