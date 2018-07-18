В Судогодском районе неизвестные вырубили лес на 6 млн рублей 

В Андреевском лесничестве Судогодского района неизвестные вырубили деревья на 6 млн рублей.
За это злоумышленникам грозит реальный срок — до семи лет лишения свободы — и серьезные штрафы.
Факты обнаружили сотрудники прокуратуры района и представители лесничества во время очередного рейда.
В лесном квартале №47 выделе 4 Мошокского участкового лесничества «черные» лесорубы вырубили 229 сосен, 22 ели и 31 березу. Также в лесном квартале № 32 выделе 28 Мошокского участкового лесничества не хватает 225 сосен, 14 берез и 22 ели.