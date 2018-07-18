26 июля пройдет голосование о проведении «Гран-при Майами»

Голосование о подписании соглашения с «Формулой-1» по поводу проведения «Гран-при Майами» пройдет 26 июля, информирует motorsport.com. Срок возможного соглашения будет подписан по схеме «10+10», что подразумевает проведение «Гран-при» с октября 2019 года по октябрь 2029-го (11 гонок) с опцией продления еще на десять лет.

Контракт с «Формулой-1» получит одобрение, если на слушаниях за него проголосуют четыре из пяти членов комиссии. При этом мэр города Фрэнсис Суарес, который является сторонником проведения этапа, не получит права голоса.