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26 июля пройдет голосование о проведении «Гран-при Майами»
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26 июля пройдет голосование о проведении «Гран-при Майами» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голосование о подписании соглашения с «Формулой-1» по поводу проведения «Гран-при Майами» пройдет 26 июля, информирует motorsport.com. Срок возможного соглашения будет подписан по схеме «10+10», что подразумевает проведение «Гран-при» с октября 2019 года по октябрь 2029-го (11 гонок) с опцией продления еще на десять лет.
Контракт с «Формулой-1» получит одобрение, если на слушаниях за него проголосуют четыре из пяти членов комиссии. При этом мэр города Фрэнсис Суарес, который является сторонником проведения этапа, не получит права голоса.
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