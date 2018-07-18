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«Ростелеком» создал в Самаре интеллектуальную транспортную инфраструктуру
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«Ростелеком» создал в Самаре интеллектуальную транспортную инфраструктуру 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Рассказывает директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Иванов: «Применение интеллектуального программно-аппаратного комплекса на дорогах — одна из составляющих масштабного проекта „Безопасный город“, который компания реализует в Самарской области. Мы выстраиваем цифровую инфраструктуру на всех уровнях жизнеобеспечения современного мегаполиса: от средств оповещения при чрезвычайных ситуациях до мониторинга энергоснабжения жилых домов».
Для подключения дорожных устройств к АСУДД «Ростелеком» построил 2 км кабельной канализации и протянул более 10 км волоконно-оптических линий связи. Кроме того, предусмотрены резервные каналы, благодаря которым можно добавлять дополнительные контроллеры, детекторы и светофоры.
Управляет системой сервер, установленный в объединенном центре организации дорожного движения. Операторы центра круглосуточно следят за обстановкой и корректируют работу автоматических регулировщиков. В зависимости от ситуации на дорогах они контролируют транспортный поток, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров.
В результате движение на самых оживленных дорогах областной столицы стало более равномерным. На некоторых участках появилась «зеленая волна» — временной промежуток, за который водители могут проехать несколько перекрестков подряд на разрешающий сигнал светофора. Это дает возможность сохранять оптимальную скорость движения и минимизировать количество заторов на дорогах города.
"Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением приносит серьезный эффект, только если задачи решаются в комплексе. Именно такой комплекс «Ростелеком» построил в Самаре. Сегодня можно заметить, как сократилось время задержек автомобилей на перекрестках. В полной мере жители смогут оценить все преимущества интеллектуальной инфраструктуры с началом учебного года, когда количество транспорта на дорогах существенно увеличится", — пояснил временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.
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