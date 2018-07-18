Ещё
Жителям Дальнего Востока предложат модную одежду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Дальнего Востока предложат модную одежду 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Шведская компания-производитель модной одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей H&M откроет свой первый магазин во Владивостоке. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 18 июля.
Как отмечают представители компании, это будет первый магазин бренда в Дальневосточном регионе России. «Открытие первого магазина H&M в Дальневосточном регионе — важный шаг в экспансии H&M на российском рынке. География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках нашей страны, как в онлайн, так и в физических магазинах», — сказал генеральный директор H&M Россия и Казахстан Саэд Эль-Ашкар.
Площадь магазина пока не уточняется.
Ранее компания H&M объявила об открытии первого магазина COS в России. Оно ожидается во втором полугодии 2018 года. Об этом было сообщено в официальном отчете компании H&M (Hennes & Mauritz AB). Помимо собственно H&M, компания владеет брендами COS, Monki и другими.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»57
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент92
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение