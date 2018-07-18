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Жителей Березников напугала ночная стрельба
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Жителей Березников напугала ночная стрельба 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермском крае сотрудники полиции проверяют информацию о ночной стрельбе в Березниках.
Жителей нескольких микрорайонов города ночью разбудили выстрелы, — сообщает телеканал «ТНТ-Березники» со ссылкой на очевидцев.
Звуки, похожие на стрельбу, слышали жители микрорайона МЖК, около Юбилейной площади и Первого Универсама. Также горожане комментируют обстоятельства происшествия в соцсетях. Одни рассказали, что видели бегущих людей, у одного из которых в руках был предмет, похожий на огнестрельное оружие. Другие утверждают, что шум, похожий на выстрелы, звучал словно очередями, между которыми был перерыв. Также пользователи пишут, что источник звука быстро перемещался по городу, будто стреляли на бегу.
В отделе полиции «Березниковский» корреспонденту «АиФ-Прикамье» информацию о происшествии подтвердили.
«К нам поступила информация о том, что в ночь с 16 на 17 июля жители города слышали звуки, похожие на выстрелы. Эти материалы зарегистрированы, по ним проводится проверка, назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в полиции.
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