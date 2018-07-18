«Фермеры не понимают, как продвигать „органику“. Поможет ли новый закон сделать „экологически чистую еду“ доступной?

Не хватает знаний, денег, спроса

По данным Союза органического земледелия, российский рынок органических продуктов составляет 120 млн долл. Только 2% сельхозземель, а это 246 тыс. га, сертифицированы как органические по международным стандартам. Количество сертифицированных органических сельхозпроизводителей не превышает 70 организаций.

«Фермерам мешает отсутствие знаний, потому что система органического производства сильно отличается от интенсивного, — поясняет в интервью «ФедералПресс» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — В органическом сельском хозяйстве проверяется весь цикл производства, от поля до прилавка, а не только конечный продукт. Агротехнологии направлены на повышение естественного плодородия почвы, усиления иммунитета растений и животных, создание условий для здоровья почв экосистем и людей».

При этом, как свидетельствуют настроения наших аграриев, сегодня в массе своей органическая продукция не востребована на внутреннем рынке. Зато она хорошо идет на экспорт. Об этом нам рассказал один из «органических» фермеров Айдар Хасаншин из Казани . На его взгляд, вряд ли в России сложится сильный рынок органических продуктов. Продукты органического сегмента востребованы только у потребителей высшего слоя среднего класса. А 90% населения, по его мнению, отовариваются в «пятерочках».

Правда, такой пессимизм разделяют не все. «Действительно, в 2010 году основными покупатели „органики“ были ВИПы, но картинка стала меняться в 2013–2014 годах, — рассказывает исполнительный директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко в беседе с корреспондентом „ФедералПресс“. — Теперь основной покупатель — это люди в возрасте от 20 до 45 лет. Первая категория — это те, кто хочет обеспечить своих детей чистым и неаллергенным питанием, а потом уже начинают потреблять сами. Вторая категория — это люди, которые занимаются ЗОЖ, вегетарианцы, веганы, сыроеды, кто не желает употреблять антибиотики, пестициды и так далее. Проблема в том, что фермеры не очень понимают, как продвигать продукцию».

Иностранцы готовы платить вперед

Что касается инвестиционной привлекательности этого сегмента, то Олег Мироненко заявил, что в ближайшее время рынок «органики» в мире вырастет на 130 млрд евро. И на сегодня он практически свободен. Например, Германия является крупным производителем сельхозпродукции, это 190 млрд в год. При этом сама она потребляет на 180 млрд, а остальное идет на экспорт. А вот по «органике» обратная ситуация: они потребляют на 9,5 млрд евро, а сами производят на 1,8, соответственно, почти на 7 млрд евро они ввозят органической продукции. Более того, разница в потреблении растет по 5% в год. Это характерно для всех европейских стран. То есть в Европе спрос на данный вид продукции есть.

Что касается России, то ее рынок «органики» составляет 40 млн евро, еще на 120 импортируется. При этом расчетный рынок России даже при неблагоприятных моментах — это 5 млрд евро. Соответственно кто-то должен произвести эту продукцию, чтобы заполнить пустые ниши. При этом в органическом сельском хозяйстве окупаемость проектов приблизительно 7–9 лет, а в традиционном — 13–15.

Удивительно, но зарубежные покупатели готовы платить вперед. Как рассказал Олег Мироненко, его знакомые фермеры из Томска сотрудничают с зарубежной компанией. Они дают деньги за урожай уже в мае, то есть не надо ходить по банкам и просить у них кредиты, есть 100% гарантии сбыта. Но, скорее всего, это редкий случай и томским фермерам просто повезло. Иначе бы при таких условиях поток желающих заниматься «органикой» многократно вырос.

Закон очистит полки от фальсификата

Так что потребность в законе назрела давно. Растениеводы и животноводы надеются, что он установит понятные правила игры и очистит рынок от фальшивой «органики». Но в то же время настоящую «органику» позволит сертифицировать, чтобы покупатель не вводился в заблуждение.

«Цель законопроекта — установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции, — поясняет председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов. — Вводятся понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Предусматриваются добровольное подтверждение соответствия межгосударственному стандарту на производство органической продукции, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции».

Правда, изначально законопроект удовлетворял далеко не всех. Но в результате долгих месяцев работы эксперты и депутаты пришли к согласию.

«Тот текст законопроекта, который я видел, меня почти удовлетворяет, — говорит директор Национального союза производителей и потребителей органической продукции Олег Мироненко. — Все, что не будет включено во втором и третьем чтении, уйдет на тот этап, когда мы будем согласовывать стандарты с международным сообществом. Но все основное, чего не хватало первой версии законопроекта, есть. Там указана маркировка, а не только графический знак. Там сказано о том, что нельзя применять в органическом растениеводстве пестициды, агрохимикаты, ГМО, антибиотики кроме тех, которые есть в стандартах. В закон включены дикоросы. Правда, у нас есть стандарт по сельхозпродукции, но нет стандартов по дикоросам. Нам предстоит в ближайшее время им заняться. Есть ряд вещей, которые должны быть сделаны после принятия закона. Если мы их не запустим, то закон не будет работать. Это вопросы, связанные с созданием реестра органик-предприятий, с созданием графического знака, с господдержкой, формированием списка биопрепаратов и биопестицидов и так далее».

Он также отметил, что принятие во втором чтении — это фактически принятие и в третьем, остается только исправить грамматические ошибки и запятые.

По словам Сергея Коршунова, закон даст Россельхознадзору инструментарий, чтобы очистить полки от несертифицированной органики. Вернее, продавать-то ее можно будет, но только не под знаком «органики». Сегодня любой производитель может писать на упаковке все что угодно.

Развитие рынка поможет снизить цену

Кроме того, должна появиться программа поддержки «органических» производителей. Этот рынок только в ранней стадии своего развития и ниша во многом еще свободна.

«Запуск программы — это приход в данный сектор новых компаний, — считает Олег Мироненко. –Как только это произойдет, рынок начнет активно расти. Пример тому — европейский рынок. В 91–92 годах там были введены национальные законы и стандарты, касающиеся «органики». И после этого объемы производства начали расти в геометрической прогрессии».

Сергей Коршунов добавляет, что после принятия закона органическая продукция получит законный статус, появится единый логотип, правила производства, система контроля и подтверждения качества. Покупатели смогут быть уверены, что они покупают именно органическую продукцию.

Отметим, что такие продукты стоят в 1,5–2, а то и больше раз дороже по сравнению с их аналогами, выращенными традиционным способом. Но именно развитие рынка должно помочь снизить эту цену. Эксперты надеются, что в итоге «органика» будет дороже не более чем на 35% по сравнению с «классикой». Тогда, возможно, покупательские предпочтения россиян изменятся.

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