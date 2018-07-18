Армия США разрабатывает военный костюм Железного человека 

Самоуправляемые боевые экзоскелеты на службе армии США. Пока что — в киновселенной Marvel.
Москва, 18 июля — «Вести. Экономика». Модернизируясь для противостояния потенциальным вызовам, армия США думает не только о танках и ударных вертолётах. Для этого управление по обучению и доктрине (TRADOC) идёт намного дальше, чем просто создание новых танков или Apache. Американские военные стремятся оперативно разрабатывать новые решения, которые позволят Пентагону увеличить свои возможности. Больше не имеет значения уровень различий между армиями. Теперь важна скорость инноваций. TRADOC разработало новую стратегию по тому, как в 2025-2040 гг. солдаты будут действовать, сражаться и успешно отражать атаки противников (в числе которых Россия и Китай) в нескольких областях — космосе, киберпространстве, в воздухе, на суше, на море. Издание Warrior Maven пишет, что армия готовится к десятилетиям гибридного конфликта, и при этом тестирует и создает прототипы военных экзоскелетов в стиле брони из фильма про «Железного человека». Эти «прорывные» костюмы разработаны, чтобы коренным образом трансформировать боевыей миссии, поддерживая передвижения солдат, вырабатывая электроэнергию, питая системы вооружения и существенно снижая вес амуниции, которую могут нести солдаты на современном поле боя. Новые системы теперь интегрируются в экзоскелеты, например, шлемы с тепловыми датчиками высокого разрешения, носимые компьютеры, различные виды бронежилетов и даже оружейные системы теперь встроены в ряд экзоскелетов, что делает их действительно походили на фантастический концепт из комиксов про Тони Старка. Неудивительно, что многие из перечисленных выше технологий в значительной степени полагаются на компактные источники питания. Энергосберегающие костюмы будут игроком для солдат на современном поле битвы, чтобы увеличить боевую выработку, одновременно уменьшая транспортные расходы на транспорт для завершения миссии. Поскольку армия все больше ожидает гибридных войн в 2025-2040 годах, экзокостюмы Железного Человека становятся одними из основных инструментов для поражения потенциальных врагов (особенно Китая) в будущих конфликтах. На текущий момент экзоскелетная тематика становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений сервисной робототехники, разработкой собственных экзоскелетных комплексов занимаются десятки научных организаций и промышленных предприятий в ряде стран мира, в том числе США, Япония, Израиль, Германия, Китай, Франция, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания, Южная Корея, Италия и Россия. Отсутствие компактных и безопасных источников энергии, нехватка эффективных силовых компонентов и средств управления значительно тормозили развитие экзоскелетов. Лишь к середине 2000-х годов идея создания «силового костюма» начала претворятся в жизнь. Так, Агентство перспективных исследовательских проектов обороны США (DARPA) инициировало разработку экзоскелетов в 2001 году в рамках программы Exoskeletons for Human Performance Augmentation. Агентство выделило $50 млн различным участникам в рамках пятилетней программы. В рамках программы была разработана система Wearable Energetically Autonomous Robot (WEAR) от Sarcos Research из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в результате дальнейшей доработки и модернизации которой был создан полноразмерный силовой экзоскелет XOS2, представленный оборонным гигантом Raytheon в сентябре 2010 года. Недавно армия США начала испытание экзоскелета ONYX, разработанного компанией Lockheed Martin. Он поддерживает нижнюю часть человеческого тела и сможет значительно облегчить жизнь солдата во время сложных марш-бросков, переходов по горной местности. Американские военные сейчас тестируют ONYX в условиях, очень напоминающих рельеф Афганистана. Пока речь не идет о заключении контракта, ибо работы над экзоскелетом еще продолжаются и пока не ясно, сколько они будут стоить. ONYX — это электромеханическая система, управляемая компьютером, которая оптимально распределяет нагрузку в период повышенной физической активности. Если в среднем солдат может совершить 26 приседаний с весом 84 кг, то с помощью экзокостюма он легко выполнит это упражнение 72 раза. Это не первый опыт Lockheed Martin в данной области: предыдущая разработка компании носила название Human Universal Load Carrier и поддерживала все тело. ONYX охватывает только ноги и поясницу, что делает этот экзоскелет легче и значительно экономит заряд батареи. В стандартной комплектации его хватает на 6-8 часов работы. Конструкция плотно прилегает к телу и совершенно не сковывает движения. Она подходит для выполнения любых задач, а не их определенного перечня, что является серьезным недостатком подобных изделий. Экзоскелет управляется с помощью искусственного интеллекта, что помогает ему «предугадывать» будущие движения хозяина и действовать в унисон с человеком.