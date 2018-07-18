«Открытая благотворительность»: Помогать и просить помощь не «токсично»

Краснодаре в центре современного искусства «Типография» состоялась лекция-дискуссия «Открытая благотворительность». Организатором выступил фонд «Отрытая среда», который реализует социальные программы по улучшению качества жизни людей с аутизмом и другими нарушениями развития.

Соучредители фонда поведенческий аналитик Анна Сметана, психолог Елена Пастух и Кристина Ловлина рассказали о том, как организовать эффективную кампанию по сбору средств, какую помощь помимо материальной можно оказать нуждающимся, а также как отличить мошенников, зарабатывающих на благотворительных сборах.

По словам Кристины Ловлиной, ключевым моментом в организации благотворительных кампаний является постановка миссии, целей и задач, а также фирменный стиль, правильно оформленный сайт и социальные сети. Обращение за помощью в коммерческую организацию она советует начинать не с просьбы, а с предложения, например, о совместном спортивном мероприятии, театральной постановке, концерте, и т.д.

Психолог проектов Елена Пастух порекомендовала параллельно со сбором средств фондом организовывать и свой личный. «При срочном сборе очень важно правильно и корректно рассказать в соцсетях о том, что вам нужно. Необходимо описать проблему, но не медицинскими терминами, а понятным языком. Текст должен быть максимально емким и привлекательным, потому что у вас есть всего секунда, чтобы „зацепить“ человека, пока он листает ленту Instagram. Не пишите: „подайте Христа ради“, лучше напишите: „вы очень можете нам помочь“. А к фото требования всего два: это хорошее качество и отсутствие водяного знака», — акцентировала соучредитель фонда.

Также, по ее словам, можно выбрать «авторитетное лицо», например, хорошего друга или знакомого с большим количеством подписчиков, который опубликует пост о сборе средств на своей странице с комментарием о том, что он лично знаком с автором и призывает ему помочь. Важна, как отметила Елена Пастух, и поддержка связи с аудиторией, в частности информирование о продвижении процесса сбора и его завершении. Кроме того, при личном сборе средств необходимо указывать реквизиты исключительно своей банковской карты или ближайшего родственника. В качестве успешного примера психолог привела сбор средств на протез шейки бедра молодому человеку, когда через социальные сети за 18 часов было собрано 100 тыс. рублей. Также она рассказала, как за 12 часов им с Анной Сметаной удалось собрать 25 тыс. рублей для покупки билетов на конференцию в Москву . Успех обеих кампаний, по ее словам, был обусловлен задействованием всех каналов продвижения, а также хорошим текстом без изобилия медицинских терминов, правильными фотографиями и отчетностью. В случае со сбором средств на протез шейки бедра «авторитетным лицом» выступила сама Елена Пастух.

Неудачным примером благотворительной кампании организаторы лекции назвали так называемые токсичные сборы, которые отличает излишняя эмоциональность текста, наличие фотографии умирающего ребенка. По словам Анны Сметаны, такие сборы очень часто делают либо люди, которые сталкиваются с этим в первый раз, либо мошенники, которые используют данные находящегося в паллиативном состоянии ребенка, но свои расчетные счета.

Также поведенческий аналитик обратила внимание на сбор средств через уличные боксы. По ее словам, благотворительные фонды сейчас уходят от такой практики, ограничиваясь установкой боксов на мероприятиях, городских фестивалях. «В боксы можно жертвовать только в том случае, если вы попадаете на мероприятие фонда, городской фестиваль, который проходит в парке, на волонтерскую акцию. В этом случае заключается отдельный договор с территорией, например, торговым центром, сбор идет легально, — рассказала Анна Сметана. — Волонтеры, которые ходят по улице, скорее всего, делают это нелегально. Они получают за это свой процент. Однажды я поймала такого волонтера, девочка призналась, что час у нее стоит 300 рублей. Она искренне думает, что это волонтерство. Нет, это административное правонарушение, мы можем вызвать полицию, но она не всегда приедет».

По словам Анны Сметаны, настораживать должны сборы средств в Краснодаре в помощь детям, которые не проживают в крае. «Иногда у таких сборщиков оказываются документы и фотографии детей, диагнозы, договоры на волонтерство. Обычно мошенники заходят на сайт какого-нибудь сбора, печатают документы, которые публиковал честный фонд, и просто меняют реквизиты на свои. Таким образом, они собирают деньги для ребенка, который, возможно, уже умер», — пояснила Анна Сметана.

Она также добавила, что заниматься благотворительностью можно не только жертвуя деньги, один из вариантов — стать волонтером однократно или на постоянной основе. В качестве примера Анна Сметана привела волонтеров-журналистов, фотографов, программистов и дизайнеров в «Открытой среде». «Или же, например, у вас есть прачечная, вы можете детям-инвалидам предоставить возможность работать там один день в два месяца. Также вы можете раз в полгода написать один текст и опубликовать его на своем сайте или в блоге. Помимо этого, вы можете сами написать в понравившуюся вам организацию, и сообщить, что хотите помогать, но у вас есть два часа в неделю один раз в месяц. Возможно, даже это время пригодится благотворительной организации», — подчеркнула соучредитель фонда.

Анна Сметана порекомендовала не привозить подарки и игрушки в детские дома с целью благотворительной помощи, а взять над ребятами шефство, стать им друзьями. «В случае с сиротами вы можете показать им, что такое самостоятельная жизнь и подготовить их к ней. Тем, что вы дарите подарки, вы подкрепляете в них ощущение того, что всю жизнь их все будут холить, лелеять, любить и дарить подарки тоннами», — добавила она.

Поведенческий аналитик обратила внимание на то, что по закону любая благотворительная организация может расходовать деньги на административную деятельность, в т. ч. на зарплаты не более 20% от всех пожертвований. «Чтобы помогать эффективно, любая компания, даже благотворительная, должна платить зарплаты. Это нормально — работать в благотворительности за деньги. Если это будет довольный специалист, который адекватные деньги за свою работу, то он сделает больше для благотворительного фонда, чем, если бы ему платили 8 тысяч и он выгорал, начинал ненавидеть благотворительность, детей и все остальное. Нельзя больше полугода проработать бесплатно, начинается депрессия. Я работала, у меня не получилось. На одном человеке, например, у нас держится минимум 2-3 проекта. В нашем проекте около 90 детей с аутизмом. Если мы втроем выгорим одновременно, то 90 детей с аутизмом перестанут получать нашу помощь. Таким образом, жертвуя на такие проекты, вы жертвуете сразу на 90 детей», — поделилась спикер.

Завершила лекцию Анна Сметана темой рекламы благотворительных фондов. По ее словам, реклама занимает важное место в работе организации. «Мы можем потратить 1 млн рублей на хорошую рекламную акцию, которая принесет нам еще 10 млн пожертвований. Благотворительной организации не все время что-то нужно, и она бедная без денег, в депрессии, всех агитирует и всем надоедает. Благотворительность — это круто, это большой ресурс, я сравниваю нашу работу с ракетостроением. Но чтобы делать качественно и хорошо любую помощь, мы должны вкладываться и в рекламу, и в зарплаты», — отметила соучредитель фонда.

Всего мероприятие посетили около 30 человек, в их числе были общественные деятели, волонтеры, журналисты, родители детей с особенностями. Они отметили, что такие встречи полезны, и к этим темам следует привлекать больше внимания.

О работе «Открытой среды», а также о том, для чего помимо благотворительной деятельности фонд реализует подобные просветительские проекты, Анна Сметана рассказала в интервью сайту «Деловая газета. Юг».

— Почему вы решили провести такую лекцию, как ее темы связаны с деятельностью вашей организацией?

— Одной из наших задач является развитие волонтерского и благотворительного движений в Краснодарском крае и в России . Мы очень много знаем о том, как правильно собирать средства, в том числе по опыту федеральных коллег. Мы решили, что это мероприятие будет очень актуально для всех, планируем проводить такие встречи в дальнейшем, делать их ежегодными. Мы будем говорить о помощи, которая может быть предоставлена организации в любом виде. Иногда наши подопечные или просто люди, которые оказались в тяжелой ситуации, сами не знают, как лучше получить помощь.

— Сборы средств, как правило, производятся на то, что не может оплатить или предоставить государство?

— Да, иногда бывают сборы, которые делают люди, которые не знают, что государство может предоставить операцию по квоте. Или государство может бесплатно сделать какую-то операцию, но людям предпочтительнее получить ее за рубежом.

— Чем занимается «Открытая среда», в чем ее отличие от других действующих в регионе благотворительных фондов?

— «Открытая среда» — это изначально социальный проект, который сделали мы с Еленой Пастух, а сейчас к нам присоединилась Кристина Ловлина. Мы ориентированы на подростков и взрослых, потому что можно назвать десяток благотворительных организаций только в Краснодаре, которые помогают детям. Очень мало благотворительных организаций, которые занимаются подростками и взрослыми людьми, особенно если мы говорим про ментальную инвалидность. Подросткам и взрослым с аутизмом невозможно найти достойное занятие после окончания школы. Сейчас мы учредили благотворительный фонд с одноименным названием.

— Какие именно мероприятия вы организуете в поддержку подростков и взрослых людей с инвалидностью?

— Мы проводим множество разных мероприятий — это не только наши постоянные программные встречи с детьми, но и встречи для мам. Например, на 8 марта мы организовали им поход в салон красоты и фотосессию, все это было бесплатно. Также мы делали неделю распространения информации об аутизме. Здесь, в «Типографии», была выставка, круглый стол, серия лекций про это. Помимо этого, мы регулярно проводим социальные клубы, на которых собирается больше 20-30 человек.

— На вас самостоятельно выходят меценаты и какие-нибудь крупные компании, или приходится самим обращаться за помощью?

— Когда как. Если у человека есть желание быть полезным, то он будет искать способы помогать. Сейчас у нас есть много друзей, также мы активно приглашаем всех к тому, чтобы быть с нами, и стремимся показать, какие мы классные, современные, адекватные, честные и что мы даем действительно эффективную поддержку.