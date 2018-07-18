Они выросли: 10 звезд, ставших известными в детстве

В каком фильме сыграла Анджелина Джоли в 6 лет, как Дрю Берримор получила свою первую роль в возрасте 11 месяцев и в какой известной картине можно увидеть маленького Элайджу Вуда? В специальной подборке BeautyHack — звезды, появившиеся на телеэкранах еще в детстве.

Несмотря на то, что семья Лео жила не в самых благополучных районах Лос-Анджелеса и никак не была связана с телевидением, он появился перед камерой уже в 2,5 года — отец привел его на детское телешоу.

В 14 лет Ди Каприо твердо решил стать актером — некоторое время снимался в рекламных роликах и телесериалах, включая знаменитую «Санту-Барбару» (как сейчас выглядят другие актеры из мыльной оперы, узнаете здесь). Первым дебютом в кино стала роль в третьей части «Зубастиков» — Леонардо вжился в образ мальчишки-хулигана и в скором времени получил новые предложения.

Мы помним ее как агента ФБР из «Молчания ягнят» или скромную учительницу английского из фильма «Анна и король», но на самом деле кинокарьера Джоди началась, когда ей было 7 лет. К слову, в три года актрису уже можно было увидеть на телеэкранах — ее начали активно приглашать сняться в рекламных роликах и сериалах.

Покорив сердца продюсеров после роли в фильме «Наполеон и Саманта» (в нем Джоди снялась в 1972 году), актриса начала играть в кино без перерывов, участвуя в нескольких картинах за один год. Настоящая слава обрушилась на 14-летнюю Джоди после съемок в фильме «Таксист», в котором ей пришлось сыграть малолетнюю проститутку. Провокационная роль взбудоражила общественность и чуть не стала для актрисы роковой — потребовалось немало времени, чтобы сменить амплуа.

Кристиан Бэйл, известный по ролям в «Американском психопате» и трилогии «Бэтмена», актерскую карьеру начал в театре — там его и заметили кинопродюсеры. Роль цесаревича Алексея в фильме «Анастасия: тайна Анны» стала для Кристиана первой — но местного телевидения ему было мало.

Всего через год юный актер снялся в большом кино — на удивление, оно тоже было связано с Россией . Советско-шведская постановка детской сказки «Мио, мой Мио», в которой Бэйл исполнил роль Юм-Юма — друга главного героя — привлекла внимание именитых режиссеров. В том числе и Стивена Спилберга — роль в его драме «Империя солнца» принесла Кристиану мировую известность.

Дрю Берримор

А вот карьера крестницы Стивена Спилберга точно была предрешена заранее — в возрасте 11 месяцев она уже снималась в рекламе корма для собак. Несмотря на «родство» с режиссером, первую роль Дрю заслужила честно — во время съемок ее укусила собака, но вместо того, чтобы расплакаться, девочка рассмеялась и сразу была принята на работу.

В пять лет она снялась в фантастическом фильме «Другие ипостаси», а через год сыграла сестру главного героя в культовой картине Спилберга «Инопланетянин». Успех не заставил себя долго ждать: в 1985 году актрису уже номинируют на «Золотой глобус» и от предложений сняться в кино нет отбоя. Слава далась Дрю нелегко — в 10-летнем возрасте она уже была завсегдатаем «Студии 54», в 15 лет бросила школу, а в 17 позировала для обложки журнала Playboy.

Анджелина Джоли

Несмотря на то, что в возрасте 9 лет Джоли заявила — «хочу открыть похоронное бюро» — родители настаивали на актерском будущем. Неудивительно, ведь мать Анджелины Маршелин Бертран активно снималась в кино и продюсировала фильмы, а за плечами отца — Джона Войта — работа в более пятидесяти картинах.

В шесть лет Джоли снялась в фильме «В поисках выхода», в котором можно увидеть всю ее семью. Затем последовали роли в музыкальных клипах Rolling Stones, Ленни Кравица и Meat Loaf, а в 16 лет актриса начала играть в экспериментальном кино своего брата — Джеймса Хейвена . Как бы то ни было, в официальной фильмографии Джоли их не указывает, считая своим истинным прорывом роль человекоподобного робота по имени Казелла Риз.

Маленький Элайджа так любил выступать на публике, что мама даже прозвала его «обезьянкой», — в прочем, шутливым прозвищем дело не ограничилось, и уже в три года он снялся в комедии «Частная функция». Вы наверняка видели юного актера и в эпизоде фантастического фильма «Назад в будущее — 2» — Элайджа сыграл мальчика у игрового аппарата, появившись в кадре всего на секунду, но этого было достаточно, чтобы его заметили.

К 9 годам Элайджа уже был признан успешным ребенком-актером и даже номинирован на несколько наград Young Artist Awards. А роль Эйдена Куинна в фильме «Авалон» и вовсе вылилась в номинацию на «Оскар» и признание самым талантливым актером его возраста.

Это мы полюбили Бритни за искрометный хит Baby One More Time и задорные косички — сердца американских поклонников звезда завоевала еще в возрасте 8 лет. Именно тогда Бритни пригласили сниматься в телешоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney (кстати, там она познакомилась с Райаном Гослингом , Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком ).

Когда певице было 10 лет, она приняла участие в профессиональном песенном конкурсе Star Search, но в последний момент жюри отдали первое место другому конкурсанту. Спирс не смирилась с поражением и вернулась на Disney как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что шоу закрыли спустя год, необходимыми связями для дальнейшей карьеры Бритни обзавелась — и уже в 1998 году она подписала свой первый и самый успешный контракт.

Райан Гослинг

Актера часто называют самым романтичным «героем» современности, но в детстве он был драчуном и задирой. Родителям даже пришлось перевести его на домашнее обучение после того, как юный Райан, находясь под впечатлением от фильма «Первая кровь» со Сталлоне, принес в школу ножи для стейков и стал метать их в одноклассников. Тем не менее, тяга к творчеству проявлялась с ранних лет — Гослинг подражал актеру Марлону Брандо, пел на свадьбах и в 13 лет попал в «Клуб Микки Мауса».

Так актер и обратил на себя внимание продюсеров — его пригласили на эпизодические роли в сериалах «Мурашки» и «Боишься темноты», а через три года — когда Райану было уже 18 лет — он получил свою первую главную роль в сериале «Молодость Геракла».

Возможно, вы помните Кристину Риччи по роли маленькой Венсди Аддамс в нашумевшем сериале 90-х, но для актрисы она не была дебютной. В 9 лет она сыграла в фильме «Русалки» вместе с Шер и уже довольно известной в то время Вайноной Райдер

Фильм возымел такой успех, что Кристину сразу же пригласили принять участие в съемках «Семейки Аддамс» — с черными как смоль косичками и готически бледным лицом Риччи красовалась на экранах уже через год и быстро стала одной из самых востребованных актрис-подростков. И это несмотря на то, что она никогда не изучала актерское мастерство!

Названная в честь Скарлетт О’Хары из «Унесенных ветром», актриса с самого детства интересовалась съемочным процессом. Родители пытались приобщить детей (у Скарлетт есть сестра и три брата) к актерству и водили на рекламные кастинги — но удача улыбалась только ее брату-близнецу Эдриану. Поступив в школу актерского мастерства при театральном университете Ли Страсберга , Скарлетт доказала — у нее есть все шансы сделать неплохую карьеру.

В 9 лет она впервые снялась в фильме «Норт» вместе с коллегой по цеху Элайджей Вудом. Через год Скарлетт получила свою первую главную роль в картине «Менни и Ло», за которую была номинирована как лучшая исполнительница женской роли. А вот «Оскар» актрисе пока не достался — подборку счастливых обладательниц этой заветной кинонаграды ищите здесь.