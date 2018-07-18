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Они выросли: 10 звезд, ставших известными в детстве
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Они выросли: 10 звезд, ставших известными в детстве 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
В каком фильме сыграла Анджелина Джоли в 6 лет, как Дрю Берримор получила свою первую роль в возрасте 11 месяцев и в какой известной картине можно увидеть маленького Элайджу Вуда? В специальной подборке BeautyHack — звезды, появившиеся на телеэкранах еще в детстве.
Леонардо Ди Каприо
Несмотря на то, что семья Лео жила не в самых благополучных районах Лос-Анджелеса и никак не была связана с телевидением, он появился перед камерой уже в 2,5 года — отец привел его на детское телешоу.
В 14 лет Ди Каприо твердо решил стать актером — некоторое время снимался в рекламных роликах и телесериалах, включая знаменитую «Санту-Барбару» (как сейчас выглядят другие актеры из мыльной оперы, узнаете здесь). Первым дебютом в кино стала роль в третьей части «Зубастиков» — Леонардо вжился в образ мальчишки-хулигана и в скором времени получил новые предложения.
Джоди Фостер
Мы помним ее как агента ФБР из «Молчания ягнят» или скромную учительницу английского из фильма «Анна и король», но на самом деле кинокарьера Джоди началась, когда ей было 7 лет. К слову, в три года актрису уже можно было увидеть на телеэкранах — ее начали активно приглашать сняться в рекламных роликах и сериалах.
Покорив сердца продюсеров после роли в фильме «Наполеон и Саманта» (в нем Джоди снялась в 1972 году), актриса начала играть в кино без перерывов, участвуя в нескольких картинах за один год. Настоящая слава обрушилась на 14-летнюю Джоди после съемок в фильме «Таксист», в котором ей пришлось сыграть малолетнюю проститутку. Провокационная роль взбудоражила общественность и чуть не стала для актрисы роковой — потребовалось немало времени, чтобы сменить амплуа.
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл, известный по ролям в «Американском психопате» и трилогии «Бэтмена», актерскую карьеру начал в театре — там его и заметили кинопродюсеры. Роль цесаревича Алексея в фильме «Анастасия: тайна Анны» стала для Кристиана первой — но местного телевидения ему было мало.
Всего через год юный актер снялся в большом кино — на удивление, оно тоже было связано с Россией. Советско-шведская постановка детской сказки «Мио, мой Мио», в которой Бэйл исполнил роль Юм-Юма — друга главного героя — привлекла внимание именитых режиссеров. В том числе и Стивена Спилберга — роль в его драме «Империя солнца» принесла Кристиану мировую известность.
Дрю Берримор
А вот карьера крестницы Стивена Спилберга точно была предрешена заранее — в возрасте 11 месяцев она уже снималась в рекламе корма для собак. Несмотря на «родство» с режиссером, первую роль Дрю заслужила честно — во время съемок ее укусила собака, но вместо того, чтобы расплакаться, девочка рассмеялась и сразу была принята на работу.
В пять лет она снялась в фантастическом фильме «Другие ипостаси», а через год сыграла сестру главного героя в культовой картине Спилберга «Инопланетянин». Успех не заставил себя долго ждать: в 1985 году актрису уже номинируют на «Золотой глобус» и от предложений сняться в кино нет отбоя. Слава далась Дрю нелегко — в 10-летнем возрасте она уже была завсегдатаем «Студии 54», в 15 лет бросила школу, а в 17 позировала для обложки журнала Playboy.
Анджелина Джоли
Несмотря на то, что в возрасте 9 лет Джоли заявила — «хочу открыть похоронное бюро» — родители настаивали на актерском будущем. Неудивительно, ведь мать Анджелины Маршелин Бертран активно снималась в кино и продюсировала фильмы, а за плечами отца — Джона Войта — работа в более пятидесяти картинах.
В шесть лет Джоли снялась в фильме «В поисках выхода», в котором можно увидеть всю ее семью. Затем последовали роли в музыкальных клипах Rolling Stones, Ленни Кравица и Meat Loaf, а в 16 лет актриса начала играть в экспериментальном кино своего брата — Джеймса Хейвена. Как бы то ни было, в официальной фильмографии Джоли их не указывает, считая своим истинным прорывом роль человекоподобного робота по имени Казелла Риз.
Элайджа Вуд
Маленький Элайджа так любил выступать на публике, что мама даже прозвала его «обезьянкой», — в прочем, шутливым прозвищем дело не ограничилось, и уже в три года он снялся в комедии «Частная функция». Вы наверняка видели юного актера и в эпизоде фантастического фильма «Назад в будущее — 2» — Элайджа сыграл мальчика у игрового аппарата, появившись в кадре всего на секунду, но этого было достаточно, чтобы его заметили.
К 9 годам Элайджа уже был признан успешным ребенком-актером и даже номинирован на несколько наград Young Artist Awards. А роль Эйдена Куинна в фильме «Авалон» и вовсе вылилась в номинацию на «Оскар» и признание самым талантливым актером его возраста.
Бритни Спирс
Это мы полюбили Бритни за искрометный хит Baby One More Time и задорные косички — сердца американских поклонников звезда завоевала еще в возрасте 8 лет. Именно тогда Бритни пригласили сниматься в телешоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney (кстати, там она познакомилась с Райаном Гослингом, Кристиной Агилерой и Джастином Тимберлейком).
Когда певице было 10 лет, она приняла участие в профессиональном песенном конкурсе Star Search, но в последний момент жюри отдали первое место другому конкурсанту. Спирс не смирилась с поражением и вернулась на Disney как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что шоу закрыли спустя год, необходимыми связями для дальнейшей карьеры Бритни обзавелась — и уже в 1998 году она подписала свой первый и самый успешный контракт.
Райан Гослинг
Актера часто называют самым романтичным «героем» современности, но в детстве он был драчуном и задирой. Родителям даже пришлось перевести его на домашнее обучение после того, как юный Райан, находясь под впечатлением от фильма «Первая кровь» со Сталлоне, принес в школу ножи для стейков и стал метать их в одноклассников. Тем не менее, тяга к творчеству проявлялась с ранних лет — Гослинг подражал актеру Марлону Брандо, пел на свадьбах и в 13 лет попал в «Клуб Микки Мауса».
Так актер и обратил на себя внимание продюсеров — его пригласили на эпизодические роли в сериалах «Мурашки» и «Боишься темноты», а через три года — когда Райану было уже 18 лет — он получил свою первую главную роль в сериале «Молодость Геракла».
Кристина Риччи
Возможно, вы помните Кристину Риччи по роли маленькой Венсди Аддамс в нашумевшем сериале 90-х, но для актрисы она не была дебютной. В 9 лет она сыграла в фильме «Русалки» вместе с Шер и уже довольно известной в то время Вайноной Райдер.
Фильм возымел такой успех, что Кристину сразу же пригласили принять участие в съемках «Семейки Аддамс» — с черными как смоль косичками и готически бледным лицом Риччи красовалась на экранах уже через год и быстро стала одной из самых востребованных актрис-подростков. И это несмотря на то, что она никогда не изучала актерское мастерство!
Скарлетт Йоханссон
Названная в честь Скарлетт О’Хары из «Унесенных ветром», актриса с самого детства интересовалась съемочным процессом. Родители пытались приобщить детей (у Скарлетт есть сестра и три брата) к актерству и водили на рекламные кастинги — но удача улыбалась только ее брату-близнецу Эдриану. Поступив в школу актерского мастерства при театральном университете Ли Страсберга, Скарлетт доказала — у нее есть все шансы сделать неплохую карьеру.
В 9 лет она впервые снялась в фильме «Норт» вместе с коллегой по цеху Элайджей Вудом. Через год Скарлетт получила свою первую главную роль в картине «Менни и Ло», за которую была номинирована как лучшая исполнительница женской роли. А вот «Оскар» актрисе пока не достался — подборку счастливых обладательниц этой заветной кинонаграды ищите здесь.
Текст: Анастасия Сперанская
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