«Единая Россия» поможет Роспотребнадзору в проверке водопроводной воды

Роспотребнадзору помогут в проверке качества водопроводной воды. Партпроект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» предлагает дополнить проверки ведомства потребительским контролем в ЖКХ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин рассказал, что подобные совместные рейды уже проводились. В конце прошлого года активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» и Роспотребнадзор замерили жесткость, содержание щелочи, солей и уровня кислотности и другие показатели качества воды в городских и сельских многоквартирных домах.

Проверка проводилась именно в тех жилых комплексах, жители которых жаловались на качество воды из-под крана и, как следствие, на отравления водой.

Александр Сидихин отметил, что источники заражения могут быть разными и на все жалобы граждан нужно оперативно реагировать для соблюдения их потребительского права. Он также сообщил, что в планах сделать контроль в ЖКХ постоянным, акцентируя внимание на том, что президент России в своем послании поставил задачу существенно повысить качество питьевой воды. Особое внимание будет уделено строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

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