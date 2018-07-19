«Рома» объявила об уходе из клуба голкипера Алисона 

Пресс-служба «Ромы» объявила об уходе голкипера команды Алисона Бекера, который близок к подписанию контракта с «Ливерпулем».
«Спасибо за всё и удачи в твоём новом приключении», — говорится в сообщении пресс-службы «Ромы» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Алисон прибыл в Англию на медицинский осмотр для «Ливерпуля». 25-летний вратарь подпишет контракт с английским клубом сроком на шесть лет. «Рома» получит за трансфер £ 66,8 млн (около € 75 млн).
Бразилец выступал за «Рому» с 2016 года, римский клуб приобрёл его у «Интернасьонала» за € 8 млн Алисон был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018, приняв участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.