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«Рома» объявила об уходе из клуба голкипера Алисона
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«Рома» объявила об уходе из клуба голкипера Алисона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-служба «Ромы» объявила об уходе голкипера команды Алисона Бекера, который близок к подписанию контракта с «Ливерпулем».
«Спасибо за всё и удачи в твоём новом приключении», — говорится в сообщении пресс-службы «Ромы» в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Алисон прибыл в Англию на медицинский осмотр для «Ливерпуля». 25-летний вратарь подпишет контракт с английским клубом сроком на шесть лет. «Рома» получит за трансфер £ 66,8 млн (около € 75 млн).
Бразилец выступал за «Рому» с 2016 года, римский клуб приобрёл его у «Интернасьонала» за € 8 млн  Алисон был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018, приняв участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.
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