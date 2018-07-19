Голкипер «Ромы» Алисон прибыл на медосмотр для «Ливерпуля»

Отмечается, что 25-летний вратарь пройдёт медобследование в мерсисайдском клубе сегодня, 19 июля и подпишет контракт сроком на 6 лет. «Рома» получит за трансфер рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн).