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Голкипер «Ромы» Алисон прибыл на медосмотр для «Ливерпуля»
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Голкипер «Ромы» Алисон прибыл на медосмотр для «Ливерпуля» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Ромы» Алисон Бекер прибыл в Англию на медицинский осмотр для «Ливерпуля», сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.
Отмечается, что 25-летний вратарь пройдёт медобследование в мерсисайдском клубе сегодня, 19 июля и подпишет контракт сроком на 6 лет. «Рома» получит за трансфер рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн).
Бразилец выступал за «Рому» с 2016 года, римский клуб приобрёл его у «Интернасьонала» за € 8 млн  Алисон был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018, приняв участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.
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