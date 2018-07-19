Голкипер «Ромы» Алисон прибыл на медосмотр для «Ливерпуля» 

Голкипер «Ромы» Алисон Бекер прибыл в Англию на медицинский осмотр для «Ливерпуля», сообщает корреспондент The Times Пол Джойс.
Отмечается, что 25-летний вратарь пройдёт медобследование в мерсисайдском клубе сегодня, 19 июля и подпишет контракт сроком на 6 лет. «Рома» получит за трансфер рекордные для вратаря £ 66,8 млн (около € 75 млн).
Бразилец выступал за «Рому» с 2016 года, римский клуб приобрёл его у «Интернасьонала» за € 8 млн Алисон был основным вратарём сборной Бразилии на чемпионате мира–2018, приняв участие в 5 матчах мундиаля, в которых пропустил 3 мяча.