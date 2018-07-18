Алисон выразил желание перейти из «Ромы» в «Ливерпуль» 

Вратарь «Ромы» Алисон Бекер выразил желание покинуть клуб и присоединиться к «Ливерпулю», с которым римляне в настоящий момент ведут переговоры о потенциальном трансфере бразильца. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Мелисса Редди.
Клубы продолжают переговоры и близки к договорённости. Сумма трансфера, которая составит около £ 66 млн (€ 74 млн), станет рекордной для трансфера голкипера.
Ранее сообщалось, что в борьбе за Алисона также участвует «Челси», намеревающийся приобрести замену для своего вратаря Тибо Куртуа, который с большой вероятностью продолжит карьеру в мадридском «Реале».