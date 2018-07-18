Алисон выразил желание перейти из «Ромы» в «Ливерпуль»

Вратарь «Ромы» Алисон Бекер выразил желание покинуть клуб и присоединиться к «Ливерпулю», с которым римляне в настоящий момент ведут переговоры о потенциальном трансфере бразильца. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Мелисса Редди.

Клубы продолжают переговоры и близки к договорённости. Сумма трансфера, которая составит около £ 66 млн (€ 74 млн), станет рекордной для трансфера голкипера.