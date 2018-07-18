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DFB: неудача сборной Германии на ЧМ не ставит под сомнение систему подготовки игроков
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DFB: неудача сборной Германии на ЧМ не ставит под сомнение систему подготовки игроков 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Неудачное выступление сборной Германии на чемпионате мира по футболу в России не ставит под сомнение систему подготовки игроков, которая действует в стране. Об этом ТАСС заявил уполномоченный по развитию союзов и объединений Немецкого футбольного союза (DFB) Вилли Хинк.
На прошедшем мировом первенстве сборная Германии не смогла выйти из группы, проиграв командам Мексики (0:1) и Южной Кореи (0:2) и обыграв шведов (2:1).
"Это неожиданно плохой результат, однако президиум союза уже объявил, что продлевает контракт с главным тренером [Йоахимом Лёвом] и главным менеджером [Оливером Бирхоффом]. Они умеют прислушиваться к критике и работать с ней, они в состоянии сделать нужные выводы и правильно отреагировать на эту неудачу. Думаю, что проблема была не в системе, проблема была в том, что на поле в команде было слишком много довольных собой и жизнью игроков, которым не хватило энергии мотивировать себя и своих коллег", — заявил Хинк.
Специальная система подготовки игроков была введена в Германии в начале 2000-х годов, она связывает все уровни подготовки молодых футболистов и направлена на поиск и воспитание талантов. После введения системы немецкая сборная стала чемпионом мира (2014), дважды выигрывала бронзу мировых первенств (2006, 2010), завоевала серебро чемпионата Европы — 2008 и бронзу ЧЕ-2012 и ЧЕ-2016.
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