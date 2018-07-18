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Santa Monica набирает людей для работы над новой God of War
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Santa Monica набирает людей для работы над новой God of War 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Santa Monica активно ищет таланты. Студии нужен опытный художник, который станет частью дружного коллектива и будет рисовать реквизиты, существ и бородатых скандинавских богов.
А кто-то еще сомневался в том, что закончившаяся по обыкновению на самом интересном месте (не спойлер, вы уже посмотрели игру на YouTube, не врите, что не смотрели) God of War получит продолжение? Даже сам Кори Балрог в разговоре с Kotaku высказался о готовности и дальше работать над играми о приключениях бородача с сыном.
Балрог также утверждает, что работа над следующей игрой займет уже меньше времени. Вероятней всего, новая God of War появится в ближайшие два-три года.
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