Santa Monica набирает людей для работы над новой God of War

Santa Monica активно ищет таланты. Студии нужен опытный художник, который станет частью дружного коллектива и будет рисовать реквизиты, существ и бородатых скандинавских богов.

А кто-то еще сомневался в том, что закончившаяся по обыкновению на самом интересном месте (не спойлер, вы уже посмотрели игру на YouTube, не врите, что не смотрели) God of War получит продолжение? Даже сам Кори Балрог в разговоре с Kotaku высказался о готовности и дальше работать над играми о приключениях бородача с сыном.

Балрог также утверждает, что работа над следующей игрой займет уже меньше времени. Вероятней всего, новая God of War появится в ближайшие два-три года.