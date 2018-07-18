Городская ветеринарная лаборатория запустила курьерскую службу

Ежегодно в Городскую ветеринарную лабораторию, аккредитованную в Федеральной службе по аккредитации, поступает в среднем 90 тысяч проб пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов и биоматериала, по которым проводится более 200 тысяч исследований.

Городская ветеринарная лаборатория проводит широкий спектр лабораторных исследований пищевой продукции, сырья и кормов, осуществляет диагностику инфекционных и инвазионных заболеваний животных, птиц, рыб и пчел, а также исследует объекты внешней среды на санитарные показатели и проводит патологоанатомические исследования.

Все лабораторные исследования проводятся специалистами в соответствии с государственными стандартами и утвержденными методиками, что гарантирует качество и достоверность результатов по проводимым исследованиям.

Результаты исследований по экспертизам выдаются на бланках установленного образца и по желанию клиента высылаются на его электронный адрес.

По вопросам доставки проб и проведения исследований пищевой продукции, кормов и биоматериала можно обращаться по адресу: Москва, ул. Юннатов д.16а и по телефонам: 8 (495) 612-04-15, 8 (495) 612-35-51.