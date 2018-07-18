Ещё
Городская ветеринарная лаборатория запустила курьерскую службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Городская ветеринарная лаборатория запустила курьерскую службу 

Комитет ветеринарии города Москвы 2 часа назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Ежегодно в Городскую ветеринарную лабораторию, аккредитованную в Федеральной службе по аккредитации, поступает в среднем 90 тысяч проб пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов и биоматериала, по которым проводится более 200 тысяч исследований.
Городская ветеринарная лаборатория проводит широкий спектр лабораторных исследований пищевой продукции, сырья и кормов, осуществляет диагностику инфекционных и инвазионных заболеваний животных, птиц, рыб и пчел, а также исследует объекты внешней среды на санитарные показатели и проводит патологоанатомические исследования.
Все лабораторные исследования проводятся специалистами в соответствии с государственными стандартами и утвержденными методиками, что гарантирует качество и достоверность результатов по проводимым исследованиям.
Результаты исследований по экспертизам выдаются на бланках установленного образца и по желанию клиента высылаются на его электронный адрес.
По вопросам доставки проб и проведения исследований пищевой продукции, кормов и биоматериала можно обращаться по адресу: Москва, ул. Юннатов д.16а и по телефонам: 8 (495) 612-04-15, 8 (495) 612-35-51.
Комитет ветеринарии города Москвы: последние новости
ГБУ «Мосветстанция» завершила ремонт карантинной базы Что делать, если животное укачивает в машине? С начала года службой ветеринарной помощи на дому проведено более 1400 выездов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»57
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент92
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение