Пенсионная реформа снимет нагрузку на региональные бюджеты

Регионы поддерживают пенсионную реформу, так как она поможет им сэкономить, снимет давление на бюджеты. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказали опрошенные эксперты.

Карелия, Марий Эл, Мордовия, Среди регионов, где зафиксирован самый высокий уровень поддержки пенсионной реформы, лидируют Ленинградская, Саратовская и Калининградская области. В обзоре Фонда «Петербургская политика» обозначено в общей сложности 13 регионов — кроме вышеуказанных, также Алтай Чувашия , Алтайский, Приморский края, Архангельская, Кировская и Томская области.

В обзоре Фонда отмечается, что уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, однако число заявивших о поддержке глав регионов заметно возросло. В целом основная часть участников дискуссий показала положительное отношение к законопроекту накануне первого чтения как в формате публичных заявлений первых лиц регионов, так и во время дискуссий в обществе.

Эффект будет разным

Юрий Горлин. Существует региональная специфика — и с точки зрения рынка труда, и в смысле жизни на пенсии, говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

"Поэтому эффект от сокращения численности пенсионеров будет разным. Хоть формально регионы и не тратят на это никаких своих денег, но в реальности опосредованно тратят. Они же сами доплачивают до прожиточного минимума тем, у кого низкие пенсии. Соответственно, если темпы роста пенсий будут опережать прожиточный минимум, возникнет экономия, все это на бюджеты субъектов повлияет", — сказал эксперт.

Возможность для роста пенсий

Почему регионы поддерживают изменения? Пенсионная реформа снимает нагрузку на региональные бюджеты, говорит генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

"Кроме того, есть шанс повысить пенсии за счет высвобождения дополнительных средств. Потому что в бюджете на дотации на новые пенсии денег нет. А повышение возраста дает возможность для роста пенсий как таковых. Недостаток только один — страх, что с повышением пенсионного возраста будет уход в тень. Если этого перехода не будет, то дальше сработают те два фактора, о которых я выше говорил", — заметил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее в Минтруда заявили о поддержке повышения пенсионного возраста властями большинства регионов, а в понедельник стало известно, что на проект закона об изменениях в пенсионное законодательство поступили отзывы из 77 регионов (из 85); среди них отрицательных нет.

"На данный момент в общем отзывы поступили из 77 регионов: это документы либо от исполнительной власти, либо от законодательной, либо от обеих ветвей власти одновременно. Отрицательных отзывов в комитет не поступало, были отзывы, содержащие определённые предложения по реализации изменений в пенсионном законодательстве", — приводил "Интерфакс" слова руководителя парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова

Правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе России , в том числе по повышению пенсионного возраста, был внесен на рассмотрение Госдумы 16 июня.

Прописанные в нем реформы дадут возможность создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом роста продолжительности жизни, а также — для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

В документе также есть доводы кабмина за повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно.