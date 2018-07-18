Объявление

ООО «Акцент» предоставляют платные услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва и выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Республики Башкортостан 09 сентября 2018 года. Расчет стоимости изготовления и размещения агитационных материалов

Позиция

Формат

Параметры

Стоимость

Баннер «VIP обзор»

1300 х 210 пикселей

Отображение: на главной странице

1 месяц — 22 000 рублей

Баннер «Премиум обзор»

1027 х 647 пикселей

Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов

1 месяц — 30 000 рублей

Баннер «Гранд обзор»

1027 х 351 пикселей

Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов

1 месяц — 28 000 рублей

Баннер «Приоритет»

270 х 560 пикселей

Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов

1 месяц — 10 000 рублей

Статья в новостях «Лидер»

Объем до 6000 знаков, несколько фотографий, активная ссылка.

Отображение: на главной странице в списке новостей Сутки на главной странице сайта.

7 000 рублей

Статья в новостях «Пресс релиз»

Объем до 1000 знаков, несколько фотографий, активная ссылка.

Отображение: на главной странице в списке новостей

5 000 рублей

Интервью (статья вопрос-ответ)

До 10 фото, несколько гиперссылок на сайт. Выезд журналиста

Отображение: на главной странице в списке новостей Сутки на главной странице сайта.

15 000 рублей