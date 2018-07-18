Объявление 

ООО «Акцент» предоставляют платные услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан шестого созыва и выборов депутатов представительных органов местного самоуправления Республики Башкортостан 09 сентября 2018 года. Расчет стоимости изготовления и размещения агитационных материалов
Позиция
Формат
Параметры
Стоимость
Баннер «VIP обзор»
1300 х 210 пикселей
Отображение: на главной странице
1 месяц — 22 000 рублей
Баннер «Премиум обзор»
1027 х 647 пикселей
Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов
1 месяц — 30 000 рублей
Баннер «Гранд обзор»
1027 х 351 пикселей
Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов
1 месяц — 28 000 рублей
Баннер «Приоритет»
270 х 560 пикселей
Отображение: на главной странице в списке новостей в каждой новости в статьях афиши в списке блогов
1 месяц — 10 000 рублей
Статья в новостях «Лидер»
Объем до 6000 знаков, несколько фотографий, активная ссылка.
Отображение: на главной странице в списке новостей Сутки на главной странице сайта.
7 000 рублей
Статья в новостях «Пресс релиз»
Объем до 1000 знаков, несколько фотографий, активная ссылка.
Отображение: на главной странице в списке новостей
5 000 рублей
Интервью (статья вопрос-ответ)
До 10 фото, несколько гиперссылок на сайт. Выезд журналиста
Отображение: на главной странице в списке новостей Сутки на главной странице сайта.
15 000 рублей
Цена указана в рублях. При изменении параметров заказа стоимость рассчитывается индивидуально. Оплата по безналичному расчёту. НДС не облагается. ООО «Акцент», ИНН 0276156372, ОГРН 1140280018670 Адрес: 450077, Башкортостан Респ, Уфа г, Октябрьской Революции ул, дом No 34, корпус В, офис 3 Телефон: 8 (347) 266-42-42, 8 (347) 299-77-00 Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook