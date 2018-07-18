Главу Серпуховского района Подмосковья переведут в Лефортово

"Он сейчас находится в Водниках, его готовят к переводу в Лефортово", — сказала она.

Шестун добавила, что из-за перевода руководство СИЗО отказало в посещении главы района адвокату и нотариусу. «Сегодня пришел нотариус с адвокатом вместе. Однако [Денис] Папуша (начальник СИЗО-5 Водник — прим. ТАСС) заявил, что не может допустить их, потому что Александра Вячеславовича [Шестуна] переводят в Лефортово», — сказала она.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Шестун заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок.