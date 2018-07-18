Арестованный глава района Шестун требует заверить доверенность для участия в выборах

"Члены ОНК Москвы Александр Ионов Иван Мельников и Михаил Сенкевич посетили в СИЗО «Лефортово» арестованного Александра Шестуна, который требует от руководства изолятора заверить доверенность, которая позволит его представителю подать документы в избирком для участия в выборах на пост главы Серпуховского района Подмосковья на новый срок. По его словам, фактически для этого остается один день — 19 июля, потому что в пятницу у него суд, а потом выходные, а дальше истекает срок подачи документов", — сказал Мельников.

Он также сообщил, что Шестун рассматривает своей перевод в «Лефортово» как попытку оказать давление на него. «Шестун утверждает, что в „Лефортово“ его перевели из СИЗО №5 вчера вечером сразу после встречи с председателем СПЧ Михаилом Федотовым , которому он пожаловался на то, что администрация СИЗО отказывается заверить доверенность и таким образом препятствует его участию в выборах», — рассказал ответственный секретарь ОНК.

Мельников также сообщил, что Шестун считает условия содержания в «Лефортово» хуже, чем в СИЗО№5. «Шестун говорит, что не может получить теплые вещи, сидит в камере в майке и шортах, что в СИЗО№5 остались приобретенные им телевизор, холодильник, вентилятор, ничего этого в „Лефортово“ у него нет. И в „Лефортово“ он не получил своих лекарств, хотя страдает рядом хронических болезней», — отметил ответственный секретарь ОНК Москвы.

Он также рассказал, что Шестун в присутствии членов комиссии написал жалобу уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, в которой просит ее вмешательства в ситуацию.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что обратилась в Генпрокуратуру РФ в связи с нарушением права Шестуна на участие в выборах и выразила надежду на оперативную реакцию ведомства на свое обращение.

Дело Шестуна

Шестун неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района на новый срок. Он обращался с жалобами на отказ администрации СИЗО заверить его подпись на документах, которые предоставляют возможность представителям арестованного главы района подать в избирком документы о выдвижении его кандидатуры на выборах. Со своей стороны ФСИН утверждает, что заверение таких документов невозможно без согласия следователя, который ведет дело Шестуна.

Шестун обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Вину не признает, считая, что дело в отношении него возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов. Срок ареста Шестуна судом установлен до 13 августа. Наказание по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья, поскольку гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО. Она просила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, — единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации.