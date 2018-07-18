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В Гусеве начальник гауптвахты снял с карты арестованного рядового почти 48 тысяч рублей
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В Гусеве начальник гауптвахты снял с карты арестованного рядового почти 48 тысяч рублей 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининградской области начальник гауптвахты незаконно снял деньги с банковской карты рядового. Об этом сообщает Военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.
В декабре 2017 года на гауптвахту военной комендатуры в Гусеве был помещён рядовой, который совершил дисциплинарный проступок. Перед этим молодой человек сдал военнослужащим комендатуры свою карточку и конверт с ПИН-кодом к ней.
Начальник гауптвахты этим воспользовался и снял с чужой карты 48 тысяч рублей. Эти деньги капитан потратил на личные нужды.
В суде он признался в содеянном и возместил рядовому ущерб. В итоге капитану назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
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