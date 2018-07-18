В Гусеве начальник гауптвахты снял с карты арестованного рядового почти 48 тысяч рублей

Калининградской области начальник гауптвахты незаконно снял деньги с банковской карты рядового. Об этом сообщает Военное следственное управление СК РФ по Балтийскому флоту.

В декабре 2017 года на гауптвахту военной комендатуры в Гусеве был помещён рядовой, который совершил дисциплинарный проступок. Перед этим молодой человек сдал военнослужащим комендатуры свою карточку и конверт с ПИН-кодом к ней.

Начальник гауптвахты этим воспользовался и снял с чужой карты 48 тысяч рублей. Эти деньги капитан потратил на личные нужды.

В суде он признался в содеянном и возместил рядовому ущерб. В итоге капитану назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.