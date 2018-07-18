Футбол как путь в миллионеры

Истории этих парней похожи на сказку о Золушке, только вместо принца и бала у них футбол и победы. Многие родители после крупных футбольных событий вроде чемпионата мира задумываются о футболе — как кратчайшем пути к богатству и славе.

Звездные мальчики из низов

Разумеется, все знают, что выходцем из фавел был бразилец Пеле. Гонял в футбол с отцом на пустырях бразильского Бауру, подрабатывал чистильщиком обуви, а в 16 лет стал звездой планетарного масштаба. И до сих остается самым знаменитым футболистом мира. Истории современных футбольных звезд тоже завораживают. Килиан Мбаппе — новоиспеченный чемпион мира и лучший молодой игрок мундиаля в России . Родился в весьма небогатой семье эмигранта из Камеруна и француженки алжирского происхождения. Отец в лепешку для сына расшибался и тратил по нескольку часов в день, чтобы возить перспективного паренька в футбольную академию «Клерфонтен». И вот ему нет еще и 20 лет, а он легко переводит полученные за победу в Москве призовые — более 400 тысяч евро — на благотворительность, потому что и так хорошо зарабатывает.

Ромелу Лукаку в шесть лет поклялся, что справится с нищетой и станет богатым — с помощью футбола. Теперь он миллионер.

Поль Погба , сын далеко не зажиточных эмигрантов из Гвинеи , которые тоже изо всех сил старались, чтобы мальчик попал в футбольную академию. А теперь он тоже миллионер и будущее его обеспечено. Лука Модрич , звезда хорватской сборной, дитя гражданской войны в бывшей Югославии. Из семьи беженцев, помогал деду пасти овец, а попутно играл в футбол. Вернувшийся с войны отец существенную часть совсем не большой зарплаты отдавал за обучение сына в футбольной школе в Хорватии . Начал как профессионал в загребском «Динамо», а теперь блистает в испанском «Реале» и зарабатывает миллионы ежегодно. Еще более драматична судьба бельгийца с длинным именем Ромелу Менама Лукаку Болинголи. Для футбольной карьеры имя сократили. Теперь он Ромелу Лукаку, герой бельгийской сборной, бронзовый призер ЧМ. Он охотно делится с журналистами детскими воспоминаниями. Ему было шесть лет, он пришел из школы, мать обычно готовила ему обед из хлеба с молоком, но в этот раз он заметил, что мать разбавляет молоко. В доме не было денег на молоко. Далее следует полное и красочное описание даже не бедности, а полной нищеты: хлеб в долг у ближайшего пекаря, отключение электричества и отопления за долги, мать моет его из кружки, потому что нет горячей воды. В шесть лет он поклялся, что справится с нищетой и станет богатым — с помощью футбола: «С тех пор я играл каждый раз, как в финале. Пусть даже это был дворовый матч». И пробился. Уже в шестнадцать лет подписал профессиональный контракт с бельгийским «Андерлехтом». Разумеется, теперь миллионер. Эти истории успеха воодушевляют многих родителей, и они начинают задумываться, не отдать ли сына в футбол, раз игра приносит успех, славу и деньги.

Абсолютно здоров, талантлив и увлечен

Прежде чем принять такое ответственное решение, стоит здраво оценить здоровье, атлетизм, футбольный талант отпрыска и степень его увлеченности футболом. Даже начинающим футболистам предстоят высокие нагрузки.

Занятия в летнем лагере Real Madrid Foundation Clinic стоят 46 тысяч рублей за четыре дня, но без проживания, и 69 тысяч рублей с проживанием.

При первичном отборе тренеры оценивают подвижность, скорость реакции, выносливость, координацию движений будущего игрока. Также существенно соответствие роста, массы тела и основных физических параметров, может ли мальчишка пробежать 3 или 10 метров, прыгнуть в длину с места в соответствии с нормативами той или иной возрастной группы. Каждый год придется проходить тесты, отчасти похожие на сдачу нормативов по физкультуре, но гораздо более сложные. По результатам тестов и медосмотров будет выдаваться заключение: «годен для высоких физических нагрузок». Особо тщательно проверяют сердечную деятельность, дыхательную систему и состояние опорно-двигательного аппарата. Но даже идеальное здоровье и очевидные способности еще не гарантируют успех. Нужны трудолюбие и невероятная увлеченность игрой. Если парень не готов гонять мяч бесконечно и тренироваться безостановочно, то лучше от профессиональной карьеры отказаться — в эту гонку вступают многие, доходят до финиша единицы.

Капиталовложения в будущего футболиста

Казани, Сочи, Самаре, Самый простой способ приобщиться к футболу — как можно раньше поступить в школу при каком-нибудь спортивном клубе. В России работают школы при каждом взрослом футбольном обществе. Также есть детско-юношеские школы с футбольными секциями и частные коммерческие центры, которые располагают собственными тренировочными площадками и качественными футбольными полями. Идеальный вариант — пробиться в авторитетный клуб вроде московского «Динамо», при котором функционирует школа имени Льва Яшина, или «Спартака» с его академией имени Федора Черенкова, или СДЮШОР «Зенит» . Заниматься при известном клубе — это шанс попасть в «дубль» и, зарекомендовав себя, перейти в основную команду. В Петербурге работает и детская футбольная школа «Юниор», которая имеет филиалы в Москве, Астрахани , Воронеже, Екатеринбурге Уфе и других городах России. Еще один плюс школ при российских клубах и «Юниора» — бесплатное обучение. Но платить все равно придется — за профессиональную экипировку, обувь, выезды на сборы, поездки на соревнования. Да еще придется заплатить за подготовку к поступлению в такую футбольную школу. Уроки могут стоить от 650 рублей в час, дешевле при покупке абонемента, но речь идет, конечно, не об элитных подготовительных футбольных школах. Там в месяц за 12 тренировок платят от 20 до 40 тысяч рублей.

Папа Пеле тоже был футбольным профи. Возможно, он был не менее талантливым, чем сын. Но звезды не сошлись, и он не стал миллионером.

На постоянной основе работают в России летние и круглогодичные футбольные школы для детей и подростков, которые организуют клубы мирового уровня. В Москве и Петербурге можно потренироваться в академии «Барселоны» «Ла Массия» и в академии «Реал Мадрид » Real Madrid Foundation Clinic. Занятия в летнем лагере Real Madrid Foundation Clinic стоят 46 тысяч рублей за четыре дня, но без проживания, и 69 тысяч рублей с проживанием. В эту цену входит питание и номер в отеле. В стоимость путевки включен и комплект официальной экипировки для тренировок. В таком лагере могут тренироваться мальчики и девочки от 6 до 17 лет, уровень подготовки не важен, разделят по группам исходя из уровня мастерства. Обучение в «Ла Массия» «Барселоны» стоит от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Удовольствие не из дешевых, но есть шанс, что на этих занятиях перспективного паренька заметят скауты этих клубов, и тогда уже будущую подготовку оплатит клуб.

Звезды не сошлись