Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку

Спортсмены хоккейного клуба «Трактор» провели первую открытую тренировку после отпуска. Она прошла на стадионе имени Елены Елесиной

— Ребята хорошо отдохнули, все пришли в хорошей функциональной готовности, — говорит новый главный тренер «Трактора» Герман Титов . — Сейчас тяжелый период, мы закладываем фундамент на весь сезон, а это основа хоккея. Это очень трудный этап. Ребята не плачут, работают. Все хорошо. На данный момент команда укомплектована.

В ближайшую пятницу, 20 июля, хоккеисты отправятся на первый тренировочный сбор в финский Паюлахти. Там состоятся матчи с командами «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и "Северсталь"

По возвращении, 4 августа, пройдет второй сбор. После него «черно-белые» примут участие в Кубке губернатора Челябинской области в матчах с магнитогорским «Металлургом», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».

В предсезонном сборе также будет турнир памяти Ивана Ромазана . В нем примут участие игроки «Трактора», «Металлурга», «Сибири» и «Торпедо».

А 2 сентября «черно-белые» проведут первый домашний матч сезона 2018/2019 в КХЛ. Соперником наших ребят станет столичный ЦСКА.