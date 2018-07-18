Ещё
Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Спортсмены хоккейного клуба «Трактор» провели первую открытую тренировку после отпуска. Она прошла на стадионе имени Елены Елесиной.
— Ребята хорошо отдохнули, все пришли в хорошей функциональной готовности, — говорит новый главный тренер «Трактора» Герман Титов. — Сейчас тяжелый период, мы закладываем фундамент на весь сезон, а это основа хоккея. Это очень трудный этап. Ребята не плачут, работают. Все хорошо. На данный момент команда укомплектована.
В ближайшую пятницу, 20 июля, хоккеисты отправятся на первый тренировочный сбор в финский Паюлахти. Там состоятся матчи с командами «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и "Северсталь".
По возвращении, 4 августа, пройдет второй сбор. После него «черно-белые» примут участие в Кубке губернатора Челябинской области в матчах с магнитогорским «Металлургом», «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым».
В предсезонном сборе также будет турнир памяти Ивана Ромазана. В нем примут участие игроки «Трактора», «Металлурга», «Сибири» и «Торпедо».
А 2 сентября «черно-белые» проведут первый домашний матч сезона 2018/2019 в КХЛ. Соперником наших ребят станет столичный ЦСКА.
Хорошие новости: последние новости
В храме на Южном Урале прошла литургия после 90-летнего перерыва Русский с китайцем — братья навек: как Челябинск встретил товарищей из Поднебесной Челябинские поисковики привезли внучку на место захоронения деда-героя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
В Москве введен план «Перехват»57
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент92
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение