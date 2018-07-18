Городской «сенокос». Зачем, как и кто косит траву под вашими окнами

С каждым годом общая площадь газонов в столице Алтайского края увеличивается. Сейчас она составляет 1031га, в этом году к ней присоединились террасы Нагорного парка и аллея Космонавтов. Естественно, все эти насаждения требуют должного ухода. Но если на покос травы в парках и аллеях никто не обращает внимания, то газонокосилка под собственными окнами иногда раздражает наших граждан. АиФ-Алтай отвечает на самые распространенные вопросы о том, почему и как коммунальщики расправляются с летней растительностью.

Согласно Приказу Госстроя РФ «Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации», правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте.

1. Для каких целей совершается кошение травы вокруг многоквартирных домов?

В вышеназванном Приказе Госстроя не уточняется, чем именно обусловлена необходимость скашивать траву. Смеем предположить, что здесь играют значение эстетический и экологический аспекты. Уход за растительностью (в т.ч. луговыми, партерными и обыкновенными газонами) — часть проекта по благоустройству городской среды. А в условиях загазованности города тех 3-5 см. травы, оставшейся после покоса, достаточно, чтобы не нарушить экологическую ситуацию.

Покос также сказывается на безопасности горожан. Весенне-летний период совпадает с сезонной активностью клещей, которые, вопреки распространенному заблуждению, предпочитают селиться не на деревьях, а в кустарниках и траве. Поэтому особенно разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев.

Если управляющая компания не соблюдает требования по благоустройству дома и придомовой территории, любой житель этого дома вправе подать жалобу в прокуратуру . За нарушение Правил благоустройства Барнаула — допущение отрастания травы выше 10 сантиметров — на физическое лицо налагается штраф в размере до 3 000 рублей, на должностное — до 10 000 рублей, на юридическое — до 50 000 рублей.

2. Траву под домом косят слишком часто. Нормально ли это?

Согласно тому же Приказу Госстроя, обыкновенные газоны (к которым как раз относятся газоны вокруг многоквартирных домов) скашивают при высоте 10-15см., т.е. через каждые 10-15 дней. Срезанную траву работники управляющей компании обязаны убрать в течение 24ч. Если скошенная трава так и осталась лежать на газоне — смело обращайтесь с жалобой в управляющую компанию.

3. Скашивают ли вместе с травой дикорастущие цветы?

Если это касается обычного газона возле многоквартирных домов — да, скашивают. Как правило, на таких участках предусмотрено наличие клумб и цветников.

Цветущее разнотравье сохраняется только на луговых газонах в парках и лесопарках — там цветы практически не страдают от покоса.

4. Газонокосилка начинает работать очень рано и сильно шумит, мешает спать. Это законно?

Если траву под вашими окнами начинают косить с 8 утра, это не является нарушением порядка. Согласно краевому закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан» тишина должна соблюдаться с 22:00 — 8:00 в будние и выходные дни. К тому же, законом предусмотрен так называемый «тихий час» с 13:00 до 15:00.

Казалось бы, можно начинать покос в 9 или 10 утра, но такими темпами коммунальщики просто не укладывались бы в сроки. К примеру, барнаульский МУП «Горзеленхоз» осуществляет работы по покосу травы на общей площади 2 197 297, 51 кв.м. Работникам необходимо вовремя привести в порядок большие территории, не беспокоя граждан в назначенный «тихий час».

5. Каким оборудованием пользуются при кошении травы?

Как правило, в распоряжении коммунальщиков обычные триммеры и мотокосы. Первый вид наиболее распространен: это ручная электрическая сетевая или аккумуляторная газонокосилка. Ее удобно использовать на относительно небольших участках. Мотокосу от триммера отличает только двойная ручка и бензиновый двигатель (что делает ее не слишком экологически чистым оборудованием).

6. Сколько стоит такая услуга?

Стоимость услуги можно найти в квитанции ЖКХ в специальной графе «Озеленение». Иногда плата за озеленение включена в плату за содержание и ремонт жилого помещения. Если в квитанциях конкретная сумма не указана, любой гражданин вправе обратиться в свою управляющую компанию и узнать, сколько стоит эта услуга.

7. Могут ли жильцы дома отказаться от покоса травы?

Могут. Для этого жильцам необходимо будет провести собрание собственников в рамках ЖК РФ. Если больше половины жильцов решит отказаться от этой услуги, протокол собрания необходимо будет предоставить в управляющую компанию. Таким образом, жильцы дома отказываются от своих претензий по отношению к коммунальщикам и сохраняют растительность вокруг дома в «первозданном» виде.

Напоминаем, что работы по покосу травы на территории Барнаула ведут следующие организации:

администрация Железнодорожного района: подрядная организация — ИП Чашкова;администрация Индустриального района: подрядная организация — ООО «Бюждетное строительство»;администрация Ленинского района: подрядная организация — МУП «Горзеленхоз» г. Барнаула;администрация Октябрьского района: подрядная организация — ООО «Бюждетное строительство»;администрация Центрального района: подрядная организация — ООО «Транспортная строительная компания».